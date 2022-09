La Juventus ha iniziato la Champions League in maniera deludente rispettando l'andamento avuto anche in campionato. Se però la distanza di 7 punti è recuperabile alla lunga in Serie A, diversa è la situazione nella massima competizione europea. Due sconfitte in due match, questo significa che dovranno arrivare almeno 4 vittorie nelle rimanenti per sperare in una qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Se però contro il Paris Saint Germain la prestazione è stata importante almeno nel secondo tempo con i bianconeri che hanno rischiato di pareggiarlo, quella contro il Benfica all'Allianz Stadium è stata deludente.

In entrambi la sconfitta è stata per 2 a 1. Proprio nel match contro i francesi ci sono stati dei cori razzisti da parte dei tifosi bianconeri presenti allo stadio del Paris Saint Germain. Dopo indagini effettuate, la Uefa ha ufficializzato un multa di 15 mila euro per la società bianconera, in aggiunta anche la chiusura parziale dell'Allianz Stadium per un numero di posti di 1000 posti, a decorrere dalla data della presente decisione. La chiusura parziale dello stato però è sospesa per un anno e si attiva al verificarsi di nuovi casi di cori razzisti. La società bianconera non potrà vendere biglietti ai suoi tifosi per la trasferta contro il Maccabi Haifa prevista martedì 11 ottobre.

Sanzione per la Juventus da parte della Uefa per i cori razzisti contro il Paris Saint Germain

Sono queste le sanzioni per la società bianconera, che si vanno ad aggiungere ai risultati deludenti in questo inizio di girone con due sconfitte contro il Paris Saint Germain e Benfica. La squadra bianconera dovrà giocare contro il Maccabi Haifa il 5 ottobre all'Allianz Stadium, l'11 ottobre in terra israeliana ed il 25 ottobre contro il Benfica in Portogallo.

Saranno decisive tre vittorie in attesa dell'ultimo match del girone previsto il 2 novembre contro il Paris Saint Germain.

Il calendario di ottobre della Juventus

La Juventus è attesa da match difficili in Champions League ma anche in campionato. A partire dal 2 ottobre quando all'Allianz Stadium di Torino arriverà il Bologna, gli altri match del campionato italiano saranno contro Milan, Torino, Empoli e Lecce. A novembre invece si inizierà contro il Paris Saint Germain in Champions League, fino ad arrivare ai match contro Inter, Verona e Lazio. Da gennaio dopo la pausa mondiale ripartirà la stagione.