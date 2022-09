La Juventus ha iniziato la stagione in maniera deludente fra risultati e prestazioni non ideali. Una situazione difficile anche rispetto alla scorsa stagione, anche perché la squadra non sembra seguire il tecnico Allegri. La sconfitta contro il Monza nell'ultima giornata di campionato lo dimostra, con una squadra che è sembrata rassegnata. Difficile una sostituzione del tecnico al momento, anche se molto dipenderà dal Consiglio d'Amministrazione previsto in questi giorni. Si parla di un Agnelli deluso dalla situazione, ma che avrebbe ribadito la fiducia ad Allegri, se così sarà ottobre sarà decisivo per il tecnico.

Intanto però arrivano notizie di mercato in merito al futuro della panchina bianconera, difficile che Allegri possa essere alla guida della Juventus anche dalla stagione 2023-2024, la società bianconera starebbe lavorando al sostituto. Ne ha parlato di recente anche il giornalista sportivo Nicolò Schira su Twitter, il giornalista sportivo ha dichiarato che uno dei tecnici graditi è Igor Tudor, che dopo aver fatto un lavoro importante al Verona sta dimostrando la sua bravura anche con l'Olympique Marsiglia. L'ex giocatore e tecnico in seconda bianconero sarebbe un nome gradito da parte della dirigenza, ma secondo Schira il sogno di Nedved sarebbe un altro tecnico. Il giornalista sportivo non lo menziona ma sembrerebbe far riferimento ad Antonio Conte.

Il giornalista Schira ha parlato del possibile sostituto di Allegri sulla panchina della Juventus

''Tudor è molto stimato da una parte della dirigenza. Può essere un nome per la prossima stagione anche se il sogno di Nedved è riportare alla Juventus un altro grande ex''. Questo il post su Twitter di Nicolò Schira, il giornalista sportivo ha sottolineato che il tecnico croato piace molto, ma il vero nome che interesserebbe alla società bianconera, in particolar modo al vicepresidente della Juventus è un altro.

Non viene menzionato ma sembrerebbe riferirsi ad Antonio Conte. Il tecnico pugliese è in scadenza di contratto a giugno con il Tottenham e potrebbe non prolungare la sua intesa contrattuale con la società inglese. Gradirebbe un possibile ritorno alla Juventus anche perché la famiglia vive a Torino.

Antonio Conte potrebbe ritornare alla Juventus nel 2023

Antonio Conte sarebbe il tecnico ideale per la ricostruzione dopo due stagioni in cui la Juventus non è riuscita ad impostare un progetto sportivo importante, almeno dal punto di vista dei risultati. Sorprende soprattutto questo inizio di stagione della Juventus, con risultati e prestazioni deludenti: una classifica deludente in campionato, ma anche ad un girone di Champions League in cui sono arrivate due sconfitte pesanti contro il Paris Saint Germain e il Benfica.