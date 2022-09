La Juventus ha giocato un match importante contro il Paris Saint Germain. Nonostante la sconfitta per 2 a 1 la squadra di Allegri ha dimostrato di potersela giocare contro una delle favorite per la vittoria finale della massima competizione europea. Il tecnico Massimiliano Allegri ha schierato un 3-5-2 nel primo tempo per poi passare nel secondo tempo ad un 4-4-2 inserendo McKennie al posto di Miretti. L'americano ha riaperto il match con la Juventus che ha provato a pareggiarla senza riuscire a fare un altro gol ai francesi. Come dichiarato dal tecnico toscano rimane il rammarico per non aver pareggiato il match.

Di certo le assenze importanti hanno pesato, la Juventus a differenza del Paris Saint Germain non poteva schierare giocatori di qualità come Paul Pogba, Angel Di Maria e Federico Chiesa. A proposito del francese come è noto ha deciso negli ultimi giorni di operarsi al menisco. Potrebbe ritornare disponibile a novembre ma come dichiarato da Allegri difficilmente sarà disponibile prima della pausa per il mondiale. Il francese sarà un vero e proprio acquisto a gennaio, quando ripartirà la stagione. Diversa è la situazione di Federico Chiesa, che sta avendo dei piccoli problemi al ginocchio nel recupero dall'intervento subito oramai diversi mesi fa. Anche lui come Pogba potrebbe rientrare a gennaio.

Situazione infortunati alla Juventus: Pogba e Chiesa potrebbero rientrare a gennaio

La Juventus a gennaio avrà due nuovi 'acquisti'. Ci riferiamo a Paul Pogba e a Federico Chiesa, il francese ha deciso di operarsi al menisco dopo che la terapia conservativa non ha dato gli effetti sperati. Potrebbe rientrare ad inizio novembre, ma come dichiarato da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione di Paris Saint Germain e Juventus, lo aspetta per gennaio.

Difficile pensare che vengano forzati i tempi per fargli giocare una o due partite prima della pausa per il mondiale. Per quanto riguarda Chiesa il centrocampista sta recuperando ma continuerebbe ad avere piccoli problemi al ginocchio che stanno ritardando la forma ottimale. Anche in questo caso il rientro è atteso a gennaio, con la Juventus che spera possa giocarsi tutte le competizioni nella seconda parte della stagione con due giocatori che incrementerebbero la qualità della rosa bianconera.

Gli altri infortunati della Juventus

La Juventus attende anche il recupero di Angel Di Maria. L'argentino potrebbe rientrare nel match contro il Benfica nella seconda giornata del girone di Champions League. Bisognerà aspettare ancora qualche settimana per il recupero di Szczesny, infortunatosi alla caviglia nel match di campionato contro lo Spezia.