La Juventus si ritroverà alla pausa per le nazionali senza diversi giocatori. Una situazione particolare che in qualche modo sarà appesantita dalle prestazioni e i risultati deludenti della squadra, con Allegri che sembra aver ottenuto la fiducia della società bianconera. Di conseguenza alla ripresa dopo la pausa delle nazionali il tecnico avrà la possibilità di riscattare il mese di settembre davvero non ideale. Quello che però sembra sempre più certo è che Allegri non sarà il tecnico della Juventus nel 2023, a meno di una stagione clamorosa che però sembrerebbe già compromessa almeno in Champions League.

Serviranno almeno quattro vittorie nelle rimanenti partite del girone di Champions League per sperare nella qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. Nonostante questo si parla sempre di mercato considerando che a gennaio la società bianconera potrebbe sicuramente migliorare il settore difensivo. Soprattutto nel ruolo di difensore centrale, si cerca un centrale di piede sinistro che possa integrarsi con i vari Bonucci, Bremer, Gatti e Rugani. Si valutano però acquisti anche per le fasce difensive, si parla di un interesse per Alejandro Grimaldo del Benfica e Rami Bensebaini del Borussia Monchegladbach. Nelle ultime ore però arrivano conferme di una possibile offerta della Juventus per Reguillon, non per gennaio ma per il Calciomercato estivo, se lo spagnolo non venisse riscattato dall'Atletico Madrid.

Il difensore è attualmente in prestito dal Tottenham alla società spagnola.

Il giocatore Reguillon piace alla Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Sergio Reguillon per il calciomercato estivo del 2023. Lo spagnolo è attualmente in prestito all'Atletico Madrid dal Tottenham ma potrebbe non essere riscattato.

Si parla di un interesse dell'Atletico Madrid per Leonardo Spinazzola, questo significherebbe il mancato acquisto a titolo definitivo di Reguillon. In tal caso la Juventus potrebbe acquistarlo. Molto dipenderà però da chi sarà il tecnico della Juventus nella stagione 2023-2024. Se dovesse arrivare Antonio Conte, una delle indiscrezioni di mercato recenti dei giornali sportivi, difficile pensare che possa arrivare lo spagnolo.

D'altronde il tecnico pugliese lo ha lasciato partire nel recente calciomercato estivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando a rinforzi per la difesa a gennaio come anticipato già a inizio articolo. I preferiti sono Igor della Fiorentina e Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte. Per il centrocampo piace invece Douglas Luiz dell'Aston Villa, in scadenza di contratto come i prima menzionati a giugno. Si valuta anche Kanté.