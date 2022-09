La Juventus starebbe seguendo l'evolversi della situazione in casa Manchester United per quello che concerne Diogo Dalot, pronta ad intervenire a giugno qualora il portoghese non rinnovasse. L'Inter invece, potrebbe subire l'assalto del Liverpool nella prossima estate per Marcelo Brozovic.

Calciomercato Juventus, sulla fascia destra piacerebbe Diogo Dalot del Manchester United

La Juventus starebbe già pensando al prossimo mercato invernale per rafforzare entrambe le corsie. Detto che sulla sinistra, il nome che piacerebbe alla compagine bianconera risulterebbe essere quello di Alejandro Grimaldo del Benfica, sulla destra invece, si valuterebbe il profilo di Diogo Dalot.

Il portoghese classe '99, già passato per il nostro campionato con la maglia del Milan, grazie all'arrivo di Ten Hag al Manchester United si è ritagliato nuovamente un posto da titolare sulla fascia della formazione britannica, tuttavia a fine anno la sua avventura con i "Red Devils" potrebbe concludersi. Già perché il suo contratto scadrà nel 2023 a meno che, lo stesso United non eserciti una clausola che gli permetterebbe di prolungare di un ulteriore anno il contratto di Dalot. Se questo non dovesse avvenire quindi, la Juventus potrebbe presentarsi al capezzale del terzino lusitano per portarlo alla Continassa senza costi di cartellino.

Calciomercato Inter, Brozovic sarebbe finito nel mirino del Liverpool

Il Liverpool potrebbe cambiare diverse pedine per il centrocampo nella prossima sessione estiva di Calciomercato ed uno degli obiettivi che la compagine inglese si sarebbe prefissata, risulterebbe essere Marcelo Brozovic. Secondo quanto riportato dai media spagnoli infatti, Jurgen Klopp seguirebbe da tempo il regista croato che andrebbe a completare alla perfezione, un reparto che necessiterebbe di geometrie.

Da quanto appreso dunque, i "Reds" potrebbero presto presentarsi alla Pinetina volenterosi di trattare per il centrocampista classe '92 con l'Inter, forte del fresco rinnovo fatto al calciatore fino al 2026, che non lo lascerebbe andare per meno di 40 milioni di euro. Oltre al Liverpool, su Brozovic ci sarebbero comunque le attenzioni di diversi club internazionali come Manchester United e PSG.

Juventus ed Inter starebbero pensando a uno scambio: Cuadrado al posto di De Vrij

Tra le varie indiscrezioni di mercato inerenti Juventus ed Inter, ce ne sarebbe una che accumunerebbe le due acerrime rivali. Da quanto appreso infatti, le società citate starebbero pensando di effettuare uno scambio alla pari che coinvolgerebbe Juan Cuadrado e Stefan De Vrij. L'operazione, che potrebbe andare in porto per la prossima sessione di riparazione invernale, garantirebbe dunque un centrale difensivo ai bianconeri e un fluidificante di destra al "Biscione".