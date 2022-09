La Juventus ha avuto un inizio di stagione sicuramente al di sotto delle aspettative, sia in campionato che in Champions League. In particolare hanno reso finora meno delle attese tutti i vari giocatori arrivati nella sessione estiva di Calciomercato, a eccezione dell'attaccante Arkadiusz Milik, arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Olympique Marsiglia. Il centravanti polacco infatti ha giocato finora partite molto positive importanti in campionato ma anche in Champions League, con diversi gol realizzati.

Secondo alcune indiscrezioni, la Juventus sarebbe pronta a riscattarlo in anticipo rispetto a giugno pagando i 10 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo dalla società francese.

Possibile riscatto del cartellino di Milik in anticipo rispetto a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe riscattare il cartellino di Arkadiusz Milik a breve. L'impatto del centravanti della nazionale della Polonia è stato finora importante, in quanto ha garantito prestazioni e gol. Allegri lo sta schierando insieme a Vlahovic, essendo bravo anche a supportare una punta centrale.

La società bianconera per riscattare l'attaccante dall'Olympique Marsiglia dovrà investire circa 10 milioni di euro, un prezzo ragionevole considerando le prestazioni attuali del giocatore.

Fino ad adesso Milik nella Juventus ha disputato quattro partite segnando due gol nel campionato italiano.

A questi bisogna aggiungere due incontri giocati in Champions League con un due gol contro il Benfica, che però non è servito per la vittoria del match (contro i portoghesi è arrivata una sconfitta pesante che potrebbe condizionare il cammino europeo della Juventus in Champions).

Il possibile mercato di gennaio della Juventus

La Juventus sarebbe intanto già a lavoro per definire altri rinforzi importanti a gennaio. In particolare servirebbe rinforzare soprattutto per la difesa, si valuta un centrale di sinistra e un terzino sinistro. A tal riguardo si parla del possibile arrivo di Igor della Fiorentina e di Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte.

Per quanto riguarda invece il terzino sono due i giocatori che piacciono alla società bianconera, Alejandro Grimaldo del Benfica e Rami Bensebaini del Borussia Moenchengladbach. Si tratta di giocatori che sono in scadenza di contratto con le rispettive società a giugno.