La Juventus è stata una delle società più attive sul mercato durante il Calciomercato estivo. Tanti acquisti, su tutti quelli di Pogba, Di Maria, Kostic, Bremer, Milik, Paredes, e anche tante cessioni, a tal riguardo negli ultimi giorni di mercato si sono concretizzate diverse trattative interessanti come la cessione in prestito di Rovella al Monza e quelle di Arthur Melo al Liverpool e di Denis Zakaria al Chelsea, quest'ultime in prestito con diritto di riscatto. A proposito del centrocampista svizzero, è arrivato a Torino a gennaio 2022 per circa 8 milioni di euro.

Un prezzo vantaggioso anche perché era in scadenza di contratto a giugno. Nella trattativa di mercato fra Borussia Monchengladbach e Juventus è stata inserita anche una percentuale sulla futura rivendita del 20%. Di conseguenza se si dovesse concretizzare la cessione a titolo definitivo del centrocampista al Chelsea, la Juventus dovrà pagare parte del ricavato alla società tedesca. A tal riguardo la società bianconera potrebbe guadagnare dal cartellino di Zakaria un totale di circa 38 milioni di euro, di cui il 20% andrebbe al Borussia Monchengladbach, ovvero circa 8 milioni di euro. In ogni caso si tratterebbe di una cessione importante per la società bianconera considerando che il giocatore è stato pagato a gennaio 2022 circa 8 milioni di euro.

Il giocatore Zakaria potrebbe essere riscattato dal Chelsea a giugno per 38 milioni di euro

Come scrivono i giornali sportivi tedeschi la Juventus dovrà pagare il 20% della futura rivendita del cartellino di Denis Zakaria al Borussia Monchengladbach, società dalla quale la società bianconera ha acquistato il centrocampista. Il Chelsea in caso di riscatto dovrà pagare circa 38 milioni di euro, 8 dei quali andrebbero ai tedeschi.

La cessione del centrocampista alla società inglese ha sorpreso in molti considerando che è arrivato nel recente mercato di gennaio. Oltre a Zakaria ha lasciato la società bianconera anche Arthur Melo, il brasiliano non era considerato un titolare da Allegri e si è trasferito al Liverpool in prestito con diritto di riscatto a circa 43 milioni di euro.

Sarebbe una cessione importante per la Juventus che garantirebbe una somma da utilizzare per rinforzare la rosa bianconera. E a proposito di acquisti, non è da scartare la possibilità che a gennaio la società bianconera acquisti un difensore centrale ed un terzino sinistro.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando a diversi giocatori importanti per la difesa. Si valuta un difensore centrale di piede sinistro, che sappia integrarsi con i vari Bonucci, Bremer e Gatti. A tal riguardo sono due i nomi su cui sta lavorando la società bianconera, entrambi in scadenzati contratto a giugno 2023. Parliamo di Igor della Fiorentina e di Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte, come terzino sinistro piace Alejandro Grimaldo del Benfica.