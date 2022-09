La Juventus ha iniziato la stagione deludente le aspettative di addetti ai lavori e soprattutto dei tifosi bianconeri. Due vittorie e quattro pareggi nel campionato italiano, a cui aggiungere due sconfitte pesanti in Champions League contro il Paris Saint Germain e Benfica. La squadra bianconera deve vincere le altre quattro partite per sperare in una qualificazione agli ottavi di finale. Di certo sorprende il gioco della Juventus, con tante critiche che hanno riguardato il tecnico Massimiliano Allegri. A tal riguardo sui social è stato lanciato l'hashtag #AllegriOut, alimentato da diversi utenti tifosi bianconeri.

Intanto si fanno i nomi dell'eventuale sostituto del tecnico, fra questi Zinedine Zidane. Il francese è senza panchina da tempo ma potrebbe sostituire Deschamps nella nazionale francese dopo il mondiale. Per questo la società bianconera starebbe valutando l'ingaggio di Roberto De Zerbi. Il 43enne sarebbe un tecnico gradito alla società bianconera per l'idea di gioco ed è considerato anche di personalità, in grado di gestire uno spogliatoio impegnativo come quello della squadra bianconera. Reduce dall'esperienza professionale allo Shakhtar Donetsk, interrotta a causa della guerra, il tecnico sarebbe pronto a rilanciarsi su una panchina importante come quella bianconera.

Il tecnico De Zerbi potrebbe sostituire Allegri sulla panchina della Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato in caso di esonero la Juventus potrebbe ingaggiare Roberto De Zerbi nel caso in cui dovesse venire esonerato Massimiliano Allegri. Il tecnico 43enne ex Shakhtar Donetsk sarebbe seguito dal Brighton, si era parlato anche di un suo possibile ingaggio da parte del Bologna ma non avrebbe accettato la panchina per rispetto di Mihajlovic.

Alla fine gli emiliani si sono affidati all'ex Spezia e Genoa Thiago Motta. Per quanto riguarda De Zerbi, molto dipenderà dal match fra Monza e Juventus di domenica 18 settembre. Se dovesse arrivare una prestazione deludente, possibile l'esonero di Massimiliano Allegri. In tal caso De Zerbi diventerebbe una possibilità concreta anche se si parla di Montero fino a fine stagione in attesa di Klopp o di Conte.

L'attuale tecnico della Primavera bianconera non ha l'esperienza per la Serie A ma sicuramente rappresenta la juventinità, valori che sarebbero molto importanti per dei giocatori che sembra abbiano perso motivazione e voglia di vincere.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere al mercato di gennaio in maniera importante. Si valutano rinforzi soprattutto in difesa, ci riferiamo al ruolo di difensore centrale e terzino. Fra questi piacciono Igor della Fiorentina e Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte. Si valuta invece come terzino il giocatore del Real Madrid Odriozola.