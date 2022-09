La Juventus è stata una delle società più impegnate sul mercato nel recente Calciomercato estivo. Diversi gli acquisti della società bianconera, a partire dai giocatori arrivati a parametro zero come Pogba e Di Maria fino a Milik, Kostic e Bremer. A questi bisogna aggiungere negli ultimi giorni di mercato Leandro Paredes, l'argentino si è trasferito nella società bianconera in prestito con diritto di riscatto dal Paris Saint Germain. In diverse interviste il centrocampista ha sottolineato che diventare un giocatore della Juventus era uno dei suoi sogni professionali.

Anche di recente dal ritiro della nazionale argentina ha sottolineato questo, parlando anche del fatto che è stato importante anche Di Maria nella decisione di accettare l'offerta bianconera. Proprio il 34enne però va in scadenza di contratto a giugno e se non dovesse prolungare la sua intesa contrattuale lascerà Torino a fine stagione. Lo stesso potrebbe riguardare Paredes: attualmente non sarebbe certo l'acquisto a titolo definitivo del cartellino del giocatore da parte della società bianconera. Molto dipenderà anche dalla stagione che disputerà la Juventus da qui a giugno.

Il giocatore Paredes potrebbe non essere riscattato dalla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare anche di non riscattare il cartellino di Leandro Paredes dal Paris Saint Germain.

I motivi sarebbero tecnici ed economici, anche perché l'argentino va in scadenza di contratto nel 2024 e il prezzo di mercato di 20 milioni di euro il cartellino (più o meno quello stabilito per l'acquisto a titolo definitivo) potrebbe essere considerato notevole dalla società bianconera. Un po' quello che è successo nel recente calciomercato estivo con Alvaro Morata, l'Atletico Madrid che voleva 35 milioni per lasciarlo partire.

Alla fine il giocatore è ritornato nella società spagnola. Molto dipenderà dalla stagione della Juventus e dall'eventuale conferma o meno di Allegri sulla panchina della società bianconera. La Juve fra l'altro è sempre attenta al mercato dei parametri zero e a giugno potrebbe ingaggiare diversi giocatori di qualità che vanno in scadenza di contratto a fine stagione.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe ingaggiare diversi giocatori a parametro zero a giugno. A centrocampo piacciono Kanté del Chelsea, Tielemans del Leicester, Gundogan del Manchester City e Douglas Luiz dell'Aston Villa. Per quanto riguarda invece la difesa i preferiti sono N'Dicka dell'Eintracht Francoforte e Grimaldo del Benfica. Si valutano anche rinforzi per il settore avanzato, fra i preferiti ci sarebbe Traoré del Wolverhampton.