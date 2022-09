La Juventus è attesa da un mese di ottobre impegnativo in cui dovrà cercare di migliorare prestazioni e risultati di questo inizio di stagione. Già dalla ripresa del campionato, prevista ad inizio ottobre, Allegri potrebbe avere disponibili sia Rabiot che Locatelli che hanno saltato gli ultimi match per infortunio. Recuperi importanti che andranno ad integrare gli altri centrocampisti presenti nella rosa bianconera. La società bianconera, sia in caso di conferma che non di Massimiliano Allegri, sta già lavorando in previsione 2023 con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la rosa bianconera.

D'altronde, sono stagioni in cui la Juventus sta cambiando molto, ringiovanendo diversi settori e lasciando partire quei giocatori che appesantiscono il monte ingaggi. Diversi potrebbero lasciare Torino a giugno perchè in scadenza di contratto. Fra questi spiccano i nomi di Juan Cuadrado e Angel Di Maria. Per dei giocatori che potrebbero lasciare Torino a parametro zero, altri potrebbero arrivare con la stessa modalità. Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus potrebbe ingaggiare a giugno il centrocampista spagnolo Adama Traoré. Il classe 1996, dopo aver giocato la scorsa stagione in prestito al Barcellona, è ritornato al Wolverhampton, ma non dovrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la società inglese.

Possibile l'ingaggio di Traoré a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di Adama Traoré. Lo spagnolo va in scadenza a giugno con il Wolverhampton e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento contrattuale con la società inglese. Traoré sarebbe un giocatore ideale per il 4-3-3 come punta di fascia destra, ma ha dimostrato di saper giocare anche da centrocampista di destra di un 3-5-2.

Fisico e veloce, garantirebbe anche molta qualità, oltre al fatto che sarebbe un acquisto per il presente e per il futuro. In questa stagione ha giocato, fino ad adesso, 4 match nel campionato inglese, 1 match nella EFL Cup segnando anche un gol. È stato anche nazionale spagnolo ma negli ultimi mesi non è stato più convocato.

Attualmente vanta 8 match con la rappresentativa spagnola, con il primo match giocato nel 2020.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametro zero nel 2023 ingaggiando anche altri giocatori. Si valutano, ad esempio, un centrale di sinistra ed un terzino. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbero Igor della Fiorentina e Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte. Come terzino, invece, si valutano Alejandro Grimaldo del Benfica e Rami Bensebaini del Borussia Monchengladbach. La Juventus potrebbe decidere di anticipare l'arrivo di uno o più giocatori già a gennaio, anche perché arriverebbero a prezzo vantaggioso essendo in scadenza di contratto a giugno.