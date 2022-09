La Juventus è al lavoro in questi giorni soprattutto per sistemare alcune delle problematiche di inizio stagione. Su tutte, la condizione fisica non ideale della rosa bianconera. Non è un caso, infatti, che sia stato promosso nello staff tecnico di Massimiliano Allegri il preparatore atletico Giovanni Andreini, arrivato a luglio come Head of Performance della Juventus. Lavorerà a contatto con i giocatori cercando di migliorare la loro condizione atletica. Allegri, al momento, sembra essere confermato, almeno fino alla pausa mondiale. Se poi la Juventus dovesse confermare i risultati deludenti anche ad ottobre, potrebbe esserci l'ingaggio di un traghettatore fino a giugno e dal 2023-2024 l'arrivo di un tecnico importante come, ad esempio, Antonio Conte.

Intanto, però, c'è da integrare anche la dirigenza e potrebbe arrivare un nuovo direttore sportivo a supporto di Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini. In tal caso, quest'ultimo andrebbe a lavorare più sullo scouting e sulla ricerca di giocatori, lasciando il ruolo di direttore sportivo vero e proprio al nuovo arrivato. Fra i nomi che piacciono alla società bianconera c'è quello di Gianluca Petrachi, ex dirigente del Torino e della Roma. Grande amico di Antonio Conte, i due potrebbero ritrovarsi a lavorare insieme alla Juventus dalla stagione 2023-2024.

Possibile l'ingaggio di un nuovo direttore sportivo alla Juventus: piacerebbe Petrachi

Piace Gianluca Petrachi, attualmente senza società dopo aver lavorato con Torino e Roma. Sarebbe un'integrazione dell'attuale dirigenza bianconera formata da Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini. Grande amico di Antonio Conte, i due potrebbero lavorare insieme alla Juventus dalla stagione 2023-2024. A proposito del tecnico pugliese, è in scadenza di contratto con il Tottenham a giugno.

Gradirebbe un eventuale ritorno alla Juventus per iniziare un nuovo progetto sportivo, considerando le problematiche nella ricostruzione nelle ultime due stagioni. L'arrivo di Allegri non è infatti servito, al momento, per lanciare un nuovo progetto sportivo vincente, come evidenziato sia dai risultati che dal gioco mostrato in questo inizio stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe affidare la panchina ad Antonio Conte dal 2023-2024. Non è però l'unico tecnico valutato dalla società bianconera, si parla anche di nomi importanti come Zidane, Deschamps e Tuchel. Difficile che arrivi l'ex Real, anche perché si parla di lui come possibile sostituto di Deschamps nella nazionale francese. Per quanto riguarda il tedesco, invece, il Bayern Monaco ci starebbe pensando in caso di esonero di Nagelsmann, anche se la società tedesca ha escluso in questo momento l'addio del giovane tecnico.