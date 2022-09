La Juventus ha iniziato la stagione in maniera deludente, fra gioco e risultati non ideali. Sono sette i punti di distanza dal primo posto di Napoli e Atalanta, senza contare che, in Champions League, rischia l'eliminazione dopo due giornate del girone. Servono quattro vittorie per la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. Responsabilità importanti di questo inizio vanno sicuramente a Massimiliano Allegri ma anche ai giocatori, se consideriamo il rendimento dei vari Alex Sandro, Cuadrado ma anche di alcuni centrocampisti dai quali ci di aspettava molto di più.

Nello specifico ci riferiamo a Manuel Locatelli, trasferitosi dal Sassuolo nel Calciomercato estivo 2021 per circa 40 milioni di euro fra prestito e riscatto del cartellino. Il centrocampista non è riuscito a fare il definitivo salto di qualità, almeno per adesso: di certo non hanno aiutato le prestazioni della squadra bianconera. Ci si aspetta, però, un ruolo da leader dal giocatore, che ha dimostrato sia con la società emiliana che con la nazionale italiana di poter diventare un riferimento di una società importante come la Juventus. A tal riguardo, ci si aspetta in questa stagione che possa diventare importante, se così non sarà, secondo le ultime notizie di mercato, potrebbe lasciare Torino a fine stagione.

Fra le società interessate ci sarebbe l'Arsenal, che lo aveva provato ad acquistare già nel calciomercato estivo del 2021.

Manuel Locatelli potrebbe lasciare Torino a fine stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus si aspetta il definitivo salto di qualità in questa stagione da Manuel Locatelli. Il centrocampista è stato acquistato per 40 milioni di euro nel 2021, un investimento importante dal quale ci si aspetta molto di più dal punto di vista tecnico ma anche nella leadership.

Attualmente è infortunato, dovrebbe ritornare dopo la pausa per la nazionale per il match del 2 ottobre contro il Bologna. Se dovesse deludere, potrebbe lasciare Torino a fine stagione. Non mancherebbero società interessate ad investire sul centrocampista, su tutte l'Arsenal, che lo aveva provato ad acquistare nel 2021. La società inglese non avrebbe problemi a garantire 40 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Il mercato della Juventus

Il giocatore Manuel Locatelli non è l'unico giocatore che potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione in caso di stagione deludente. Si valuteranno le prestazioni di tutti, in particolar modo quelle dei giocatori in scadenza a giugno. Fra questi spiccano Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot. Attualmente i giocatori che potrebbero prolungare la loro intesa contrattuale con la società bianconera sono l'argentino e il francese.