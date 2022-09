La Juventus è attesa da settimane importanti da qui alla pausa per il mondiale prevista novembre. Un mese e mezzo in cui giocherà ogni tre giorni e dove la Juventus dovrà necessariamente migliorare i risultati nel campionato italiano e Champions League se vorrà competere per vincere nella seconda parte della stagione. Attualmente la distanza dal primo posto in campionato è di 7 punti, difficile invece la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League a meno che dovessero arrivare quattro vittorie. La società bianconera avrebbe deciso per la fiducia ad Allegri almeno fino a novembre anche se ci si aspettano dei miglioramenti evidenti non solo nei risultati ma anche nel gioco.

L'inserimento nello staff tecnico di Allegri del preparatore atletico Giovanni Andreini dovrebbe servire per migliorare la condizione fisica dei giocatori. Di certo la posizione del tecnico non è così certa, potrebbe anche essere confermato fino a giugno, ma la Juventus starebbe valutando anche un nuovo progetto sportivo dal 2023-2024. Potrebbero esserci cambiamenti anche dal punto di vista dirigenziale, secondo le ultime notizie di mercato la Juventus potrebbe decidere di integrare lo staff dirigenziale con un nuovo direttore sportivo. In questo caso Federico Cherubini ritornerebbe a lavorare maggiormente nel scouting. I dirigenti che piacciono alla società bianconera sono Cristiano Giuntoli del Napoli, Igli Tare della Lazio e Petrachi.

Possibile ingaggio di un nuovo direttore sportivo: piacerebbero Giuntoli e Tare

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe integrare la dirigenza con un nuovo direttore sportivo. Si parla di nomi importanti che potrebbero andare ad affiancare Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene. Fra quelli graditi ci sarebbero Cristiano Giuntoli del Napoli e Igli Tare della Lazio.

Entrambi sotto contratto con le rispettive società, porterebbero molta esperienza ad una società che ha bisogno di migliorare anche dal punto di vista dirigenziale. Oltre a questi si parla anche del possibile ingaggio di Gianluca Petrachi, che a differenza dei prima menzionati attualmente è senza società. Dopo aver fatto il direttore sportivo al Torino e alla Roma il direttore sportivo potrebbe ritornare a lavorare in una società importante come quella bianconera.

Antonio Conte potrebbe tornare alla Juve a giugno

La Juventus potrebbe ingaggiare Gianluca Petrachi come direttore sportivo. Il dirigente è grande amico di Antonio Conte, che le ultime indiscrezioni di mercato confermano come possibile nuovo tecnico della Juventus per la stagione 2023 2024. Di certo se la Juventus dovesse raccogliere risultati deludenti da qui fino a novembre potrebbe essere esonerato Massimiliano Allegri. In tal caso potrebbe arrivare un traghettatore in attesa del nuovo tecnico da giugno.