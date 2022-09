L'Inter dovrà sostituire Samir Handanovic nelle prossime sessioni di Calciomercato. Il capitano nerazzurro è in scadenza di contratto a giugno e difficilmente rinnoverà, salvo sorprese, soprattutto dopo un rendimento molto altalenante avuto in questa prima parte della stagione. Ausilio e Marotta si stanno guardando intorno e in orbita nerazzurra potrebbe tornare un vecchio obiettivo. Si tratta di Alex Meret, che il club meneghino ha seguito già negli scorsi anni. Il portiere finalmente sta giocando con continuità al Napoli ma il contratto in scadenza a giugno potrebbe portarlo a dire addio anche a gennaio, con qualche mese di anticipo o proprio il prossimo anno a parametro zero.

La Fiorentina potrebbe fare ancora qualcosa per rinforzare la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano nella prossima sessione invernale di calciomercato, a gennaio. I viola, proprio come l'Inter, avrebbero messo nel mirino un vecchio pallino. Si tratta di Dennis Praet, centrocampista belga tornato al Leicester dopo l'annata disputata in prestito al Torino.

Inter su Meret

L'Inter dovrà individuare un sostituto di Samir Handanovic nei prossimi mesi. A prescindere da Andre Onana, infatti, servirà un innesto tra i pali che possa prendere il posto dello sloveno, in scadenza di contratto a giugno. Uno dei papabili sostituti sembra essere un vecchio obiettivo, Alex Meret. Il portiere italiano finalmente sta giocando con continuità tra i pali del Napoli ma questo non preclude un addio.

L'estremo difensore, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno e gli azzurri, qualora dovessero fare un tentativo concreto, un altro, per Keylor Navas, potrebbero anche pensare di cederlo a gennaio.

La società nerazzurra guarda in maniera interessata, pronta ad aggiudicarsi le sue prestazioni a parametro zero la prossima estate.

All'ombra del Vesuvio il classe 1997 guadagna poco più di 1 milione di euro, mentre l'Inter, dal suo canto, sarebbe pronto a mettere sul piatto un triennale, con opzione per il quarto anno, a quasi 2 milioni di euro più bonus.

Fiorentina su Praet

La Fiorentina è alla ricerca di rinforzi già in vista della prossima sessione invernale di calciomercato da regalare a Vincenzo Italiano.

In mezzo al campo Barone cercherà di fare qualcosa e per questo motivo avrebbe avviato i contatti con il Leicester per Dennis Praet. Il belga è tornato in Inghilterra dopo l'anno in prestito al Torino e ritornerebbe volentieri in Italia. Visto il contratto in scadenza a giugno 2024, difficilmente i Foxes potranno sparare alto. La fumata bianca, infatti, potrebbe arrivare per una cifra intorno ai 10 milioni di euro.