La dirigenza del Milan sarebbe vigile sul mercato alla ricerca di nuovi rinforzi per la rosa di Stefano Pioli. Secondo i media polacchi, infatti, la dirigenza rossonera avrebbe trovato l’accordo per il difensore dello Spezia, Kiwior. Inoltre, secondo il giornalista Carlo Pellegatti, il club rossonero la prossima stagione acquisterà un attaccante spendendo tra i 30 e i 40 milioni. Il nome menzionato è quello di Broja del Chelsea.

Calciomercato Milan, il rinforzo in difesa sarebbe Kiwior

Il Milan sarebbe molto vicino a un accordo per l'ingaggio del difensore centrale Jakub Kiwior dallo Spezia.

Stando a quanto riportato da alcuni fonti polacche, il trasferimento sarebbe praticamente “fatto”, anche se la notizia è ancora da confermare. Il difensore centrale è sicuramente uno dei giocatori migliori dello Spezia dall'inizio della scorsa stagione e attualmente è nel ritiro della nazionale polacca prima delle partite contro Olanda e Galles. L’accordo sarebbe stato anticipato già in estate. Infatti, in occasione dell’approdo di Caldara in bianconero, il Milan avrebbe strappato l’opzione per il giocatore polacco.Kiwior, che si è trasferito la Serie A un anno fa al termine della finestra estiva dalla squadra slovacca MSK Zilin.

Calciomercato Milan, sarebbe Broja il nome giusto per l’attacco

La dirigenza rossonera starebbe già iniziando a pensare al centravanti che dovrebbe acquistare la prossima estate per affidargli il ruolo di titolare. Il Milan ha avuto problemi nel reparto attaccanti in questa stagione, dato che il 35enne Olivier Giroud è stato chiamato agli straordinari per gli infortuni subiti da Divock Origi e Ante Rebic, oltre al fatto che Zlatan Ibrahimovic ha 40 anni e sarà assente fino a gennaio.

Per questo ci sono state molte voci su chi potrebbe potenzialmente arrivare e prendere il testimone di centravanti titolare negli anni a venire, dando garanzie dal punto di vista fisico. Uno dei nomi che è stato collegato al Milan da numerose fonti è quello di Noah Okafor ,che finora ha segnato due gol in due partite di Champions League con il Red Bull Salisburgo.

Tuttavia, il giornalista Carlo Pellegatti non è convinto. “Sinceramente non mi farebbe impazzire affidare a lui le fortune del Milan. Pensa, stiamo già parlando della prossima estate, ma il tempo vola veloce. Prenderemo un grande centravanti, pensando che Ibra si ritirerà, anche se non ci voglio pensare", ha detto sul suo canale YouTube. “Il problema è che non è facile ipotizzare il nome di un grande centravanti. Il Milan andrà a prendere un bomber da 30-40 milioni di euro, ma è difficile fare pronostici. Ma io avrei un nome: oggi gioca al Chelsea, con il quale ci sono buoni rapporti tra i due club”. Il giocatore in questione è Broja, il quale ha 21 anni ed in questo momento è una riserva del club londinese. L'auspicio è che il Milan possa affidare a lui l'attacco in futuro, con il giocatore che era già stato nel mirino del Napoli qualora fosse partito Osihmen.