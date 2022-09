Angel Di Maria potrebbe lasciare la Juventus già nel mercato invernale. Complice alcuni infortuni e la volontà di ritornare in Argentina, El Fideo potrebbe lasciare Torino già a gennaio con il Barcellona che sarebbe ancora sulle sue tracce.

Juve, possibile scambio Di Maria-Depay

I blaugrana non avrebbero mollato l'esterno argentino che sarebbe un obiettivo di mercato in caso di cessione a gennaio di Ferran Torres nel mirino dell'Atletico Madrid. In caso di cessione da parte dell'ex City e Valencia, il club spagnolo potrebbe virare sul Fideo proponendo uno scambio alla Juventus.

Stando alle ultime notizie di mercato, il Barca sarebbe disposto a mettere sul piatto il cartellino di Menphis Depay per imbastire una trattativa con la Juventus. L'attaccante olandese era stato proprio vicinissimo ai bianconeri prima dell'approdo di Arek Milik in quel di Torino.

Molto dipenderà dalla volontà della Juventus di lasciar partire un fuoriclasse come Di Maria, ma anche dalla volontà del calciatore che potrebbe fare la differenza. Oltre all'eventuale scambio con il Barcellona, la Vecchia Signora segue altri profili internazionali per puntellare il reparto offensivo a disposizione di Allegri. Tra questi, ci sarebbe Christian Pulisic che potrebbe lasciare il Chelsea per una cifra attorno ai 35 milioni di euro.

Il capitano degli Stati Uniti sarebbe disposto ad un trasferimento già nel mercato invernale per giocare con maggiore continuità e rimettersi in gioco con un'altra squadra europea.

Più complicata la pista che porta a Nico Williams, vista la clausola rescissoria di 50 milioni di euro

Juve, le idee per la mediana: da Tielemans a Douglas Luiz

Oltre ad un possibile colpo in attacco, la Juventus si starebbe muovendo per puntellare la mediana nel prossimo mercato estivo.

Il centrocampo potrebbe subire una vera e propria rivoluzione con diversi calciatori che potrebbero lasciare Torino: da Rabiot passando per Mckennie fino ad arrivare a Manuel Locatelli che sarebbe un obiettivo di mercato dell'Arsenal di Arteta. In caso di cessioni importanti, la società bianconera sta osservando diversi profili per effettuare qualche cambio in mediana.

Se il sogno resta Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, tra gli obiettivi più raggiungibili ci sarebbe Yuri Tielemans che sarebbe pronto a lasciare il Leicester a parametro zero. Il centrocampista belga sarebbe però nel mirino anche di alcuni club inglesi come Arsenal e Newcastle.

La Vecchia Signora guarda anche in casa Aston Villa con Douglas Luiz che resta un obiettivo di mercato nonostante il forte interesse di Milan e soprattutto del Chelsea. Sullo sfondo, suggestioni come Kantè e Kroos.