L'inizio di stagione non esaltante da parte della Juventus avrebbe messo in una posizione scomoda Massimiliano Allegri. Nonostante la conferma della società, l'allenatore dovrà dare una svolta alla stagione per continuare il suo percorso in bianconero.

Juve, i possibili sostituti di Allegri

Le sole due vittorie in campionato aggiunte alle altrettante sconfitte in Champions League contro Paris Saint Germain e Benfica hanno fatto scattare l'allarme in casa Juventus, con la dirigenza che vuole il cambio di passo a partire dal match contro il Bologna, in programma dopo la sosta.

Allegri potrebbe giocarsi la permanenza sulla panchina della Vecchia Signora con la società che, in caso di risultato negativo, potrebbe prendere in considerazione degli eventuali candidati.

Per l'estate spunta il nome di Gian Piero Gasperini, autore di un grande lavoro con l'Atalanta. Il Gasp è riuscito a valorizzare calciatori esperti ma anche giovani come Scalvini e Hojlund che si stanno ritagliando uno spazio importante nel nuovo ciclo della Dea. Molto dipenderà dalla volontà dell'allenatore di cambiare aria, visto il grande rapporto con la società bergamasca.

Altro candidato per l'immediato è Thomas Tuchel che, dopo l'esonero al Chelsea, potrebbe subito ritornare su una panchina importante.

Infatti, oltre ad un possibile sondaggio della Juventus, ci sarebbe anche il Bayern Monaco sull'allenatore tedesco, in caso di possibile esonero da parte di Nagelsmann.

Infine, sullo sfondo resta anche Zinedine Zidane che potrebbe essere il successore di Deschamps sulla panchina della Francia dopo i Mondiali.

Juve, questione rinnovi: da Danilo a Cuadrado

Oltre agli acquisti necessari per rinforzare l'organico, la Juventus sta lavorando anche sul fronte rinnovi per blindare i giocatori più rappresentativi. Tra questi c'è sicuramente Danilo, uomo fondamentale in campo ma anche nello spogliatoio vista la sua grande esperienza. Nonostante un ruolo importantissimo, la firma per il rinnovo contrattuale non decolla, con la scadenza nel 2024.

Nelle prossime settimane ci potrebbero essere degli incontri per intavolare una trattativa.

Situazione complicata è quella di Juan Cuadrado che potrebbe lasciare Torino già nel mercato invernale. Il rinnovo sembrerebbe lontano con il colombiano che potrebbe sbarcare in Premier League con il Manchester United che sarebbe molto interessato alle sue prestazioni. Infine, sembrerebbe terminata l'avventura di Alex Sandro che, visto il contratto in scadenza nel 2023, dovrebbe lasciare Torino. La Vecchia Signora sta già monitorando diversi profili per sostituire l'esterno brasiliano: tra i possibili successori ci sarebbero Grimaldo del Benfica e Parisi dell'Empoli.