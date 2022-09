Sono ore molto calde per il mercato di Inter e Milan. I nerazzurri avrebbero trovato l'accordo con il Troyes per la cessione in prestito di Lucien Agoumè e potrebbero fare un tentativo per Axel Zagadou. Potrebbero essere ore decisive anche per il trasferimento in prestito di Eddie Salcedo al Bari. Il calciatore ex Spezia non avrebbe ricevuto il pass decisivo perché si attenderebbero conferme anche sulle condizioni fisiche di Joaquin Correa in vista del prossimo match di campionato in programma, sabato 3 settembre, contro il Milan. I rossoneri hanno accolto Sergiño Dest del Barcellona e potrebbero intavolare uno scambio alla pari con la Roma che riguarderebbe Justin Kluivert e Matteo Gabbia.

Agoumè al Troyes, idea Zagadou per la difesa

Il club presieduto dagli Zhang avrebbe trovato l'accordo per la cessione in prestito di Lucien Agoumè al Troyes. Il centrocampista francese ritorna in Ligue 1 con la formula del prestito dopo aver rifiutato la proposta nelle scorse settimane pervenuta dalla Cremonese. Dopo la cessione del ragazzo, i dirigenti nerazzurri potrebbero pensare di regalare a Simone Inzaghi il difensore richiesto. Nelle ultime ore si starebbe pensando ad Axel Zagadou, svincolatosi dopo l'esperienza al Borussia Dortmund. Sarebbe un colpo a parametro zero che potrebbe essere congeniale alla difesa a tre. Il tecnico ex Lazio preferirebbe Francesco Acerbi, ma la dirigenza asiatica avrebbe mostrato molto scetticismo sul giocatore ex Sassuolo che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto.

Sergiño Dest nuovo rinforzo per Pioli

Il Milan ha chiuso il colpo targato Sergiño Dest. La trattativa si è conclusa in poche ore ed avrebbe registrato un'accelerata dopo l'infortunio di Alessandro Florenzi. L'olandese arriva in prestito con opzione d'acquisto fissata a circa 20 milioni di euro. Firmerà un contratto fino al 2027.

Sul calciatore ex Ajax ci sarebbe stato anche un sondaggio da parte dell'Inter.

Possibile asse di mercato tra Milan e Roma

Il club rossonero potrebbe non aver finito perché sarebbe disposto a mettere a segno uno scambio secco con la Roma. I nomi sarebbero quelli di Matteo Gabbia e Justin Kluivert. Il difensore sarebbe molto utile a Josè Mourinho che avrebbe chiesto un rinforzo per il reparto arretrato nell'ultima conferenza post Monza.

L'attaccante esterno, invece, potrebbe ricevere il consenso di Stefano Pioli poiché si tratta di un profilo in grado di giocare su tutto il fronte d'attacco nel 4-2-3-1. Kluivert ha messo a segno nella scorsa stagione 6 gol e 7 assist in 31 presenza con la maglia del Nizza.