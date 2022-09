La Juventus nel Calciomercato estivo è stata accostata spesso al centrocampista serbo Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Alla fine però - nonostante un contratto in scadenza a giugno 2024 - il giocatore è rimasto alla Lazio, anche perché la società biancoceleste valuta il suo cartellino almeno 80 milioni di euro, somma che nessuna società ha deciso di spendere.

A quanto pare era seguito non solo dalla Juventus, ma anche dal Manchester United. Ad alimentare in qualche modo dei rumors sulla sua possibile partenza era stato anche il suo agente sportivo Matja Kezman, il quale aveva fatto intendere come il giocatore fosse pronto a una nuova esperienza professionale in una società che lotta per vincere.

Di tutto questo ha voluto parlare nelle scorse ore proprio il centrocampista, sottolineando come quest'estate si è parlato ogni girono di società che avrebbero potuto acquistarlo. Alla fine però è rimasto alla Lazio ed è pronto a dare il meglio per raggiungere risultati importanti. Il serbo ha aggiunto che ci sono tanti giovani che possa aiutare la Lazio a raggiungere gli obiettivi stagionali.

Milinkovic-Savic parla del calciomercato estivo

'L'ultima estate l'ho vissuta come tutte le precedenti. Ogni giorno sembrava ci fosse una squadra su di me. Ma alla fine eccomi qui, come gli altri anni', sono queste le dichiarazioni di Sergej Milinkovic-Savic in una recente intervista.

Il centrocampista della Lazio ha aggiunto: 'Mi sono riposato, ho lavorato bene, ho fatto una buona preparazione fisica, questa stagione ci sono tanti giovani che possono aiutarci e siamo alla seconda con Sarri'.

Parole importanti, che confermano la volontà del centrocampista di raggiungere risultati importanti con la Lazio.

L'esordio della Lazio in Europa League

La Lazio in questa stagione cercherà di arrivare fino in fondo in Europa League: nella prima giornata del girone ha vinto 4-2 contro il Feyenoord. Dopo essere partita molto bene nel primo tempo con tre gol segnati grazie a Luis Alberto, Felipe Anderson e Matias Vecino, nel secondo tempo l'uruguaiano ne ha realizzato un'altra rete, portando il match sul parziale 4-0.

Nella parte finale si è in parte risollevato il Feyenoord che ha segnato due gol con Gimenez, senza poter però evitare la sconfitta.

In campionato invece la Lazio, dopo le prime cinque giornate, ha ottenuto 8 punti, frutto di due vittorie, due pareggi e una sconfitta.