La quinta giornata di Serie A, si è aperta con il big match tra Fiorentina e Juventus. La gara, ha visto pareggiare le due squadre per il risultato di 1 a 1 con le reti segnate da Milik per i bianconeri e Kouame per i viola. Qui di seguito le pagelle della partita.

Le pagelle della Fiorentina:

Terracciano 6: non può nulla sulla deviazione di Milik, per il resto ordinaria gestione.

Dodo 6+: ha un brutto cliente sulla fascia come Kostic e se lo perde solo in occasione del diagonale sparato dal serbo e poi deviato da Milik in rete.

Milenkovic 6: non sempre permetto negli interventi, lascia il campo dopo 53 minuti di gioco (sostituito al '53 da M.

Quarta: 6 +)

Igor 6,5: partita solida del centrale difensivo brasiliano osservato proprio dalla Juventus per il prossimo anno.

Biraghi 6: lo stantuffo viola ara il campo come al solito senza far male particolarmente ai propri avversari.

Amrabat 7,5: si francobolla su Paredes dal primo istante del match e lo cancella dalla partita, poi si sgancia dai suoi compiti di copertura per impostare e scagliare un paio di bolidi verso la porta di Perin. L'MVP della gara.

Maleh 6: corre tanto per i suoi compagni e da un buon supporto in entrambe le fasi (sostituito al '60 da Mandragora: 5,5)

Barak 6: si inserisce con una certa continuità nella retroguardia bianconera senza però creargli grandi scompigli (sostituito al '79 da Zurkowski: s.v.)

Kouame 7: Italiano lo premia facendolo giocare da titolare a discapito di compagni ben più acclamati e lui lo ringrazia segnando il pareggio per i viola (sostituito al '60 da Ikone: 5)

Jovic 4,5: non si fa praticamente mai vedere e sbaglia il penalty che avrebbe portato in vantaggio la Fiorentina.

Il peggiore in campo dei suoi (sostituito al '79 da Cabral: s.v.)

Sottil 6,5: è pigro in occasione del primo gol della Juventus, non seguendo la linea difensiva dei viola e lasciando in gioco Milik ma è geniale nell'assist di 40 metri servito sulla corsa di Kouame, valido per il pareggio dei toscani.

Le pagelle della Juventus:

Perin 7: salva la Juventus nel primo tempo intercettando il rigore calciato da Jovic e tenendo a galla i suoi.

Cuadrado 6 +: nel primo tempo torna nel suo habitat naturale, giocando da esterno basso e proprio da un suo cross arriva il gol del primo vantaggio juventino. Nella ripresa, si sposta in avanti dopo l'uscita di Di Maria (sostituito al '63 da Miretti:

Bremer 6 +: si mette in tasca Jovic e lo tira fuori solamente a partita conclusa.

Danilo 6,5: il pupillo di Allegri torna al centro della difesa, regalando la solita prestazione di esperienza e solidità.

Alex Sandro 5,5: soffre le sortite di Kouame e si fa trovare fuori posizione sul gol dell'attaccante viola (sostituito al '78 da Bonucci: s.v.)

Locatelli 5,5: torna a giocare come esterno di centrocampo lasciando i compiti di impostazione a Paredes ma non riesce ad incidere sulla manovra offensiva della Juve.

Paredes 5: l'ultimo arrivato in casa Juventus viene buttato subito in mezzo da Allegri ma soffre la pressione della compagine viola a cui regala un rigore, parato poi da Perin, per un tocco di mano piuttosto evidente (sostituito al '83 da Fagioli: s.v.)

McKennie 6: corre tanto ed aiuta la retroguardia bianconera nei palloni aerei e nelle fasi di copertura.

Di Maria 6: illumina il campo con la sua classe sporadicamente ma non da la sensazione di essere totalmente recuperato dal punto di vista fisico (sostituito al '45 da De Sciglio: 6)

Kostic 6 -: ci mette lo zampino in occasione del primo gol della Juventus, con un sinistro sporco deviato poi da Milik. Per il resto, duella con Dodò soffrendo la velocità dell'ex Shakhtar (sostituito al '63 da Kean: 5,5)

Milik 6: dopo appena 9 minuti di gioco trova il suo secondo gol con la maglia bianconera grazie ad una deviazione da rapinatore d'aria di rigore. Poi, si spegne.