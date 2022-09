La Juventus è al lavoro per preparare al meglio il mese di settembre in cui è attesa da diversi match impegnativi fra campionato e Champions League. Sarà importante migliorare un gioco che ha avuto non poche problematiche in questo inizio di stagione. A tal riguardo l'arrivo di Leandro Paredes potrebbe essere d'aiuto, in attesa del recupero di giocatori come Paul Pogba e Federico Chiesa. Intanto però la società bianconera lavora anche in previsione del 2023, con tanti giocatori che potrebbero lasciare Torino perché in scadenza di contratto. Ci si riferisce ad Alex Sandro, Cuadrado, Adrien Rabiot e Angel Di Maria, anche se sia il francese che l'argentino potrebbero prolungare con la società bianconera.

Da valutare anche il futuro professionale dei giocatori che sono in scadenza a giugno 2024. Sembra difficile il prolungamento di contratto di Szczesny, ma si starebbe lavorando invece per quello di Danilo. Il brasiliano è considerato un riferimento della rosa bianconera, un giocatore che ha dimostrato non solo la sua importanza dal punto di vista tecnico ma anche umano. Come scrive Nicolò Schira, la società bianconera starebbe valutando il prolungamento di contratto di Danilo per almeno un'altra stagione, ovvero fino a giugno 2025.

Danilo potrebbe prolungare il contratto fino a giugno 2025

La Juventus potrebbe valutare il prolungamento di contratto di Danilo almeno fino a giugno 2025. A confermare questa indiscrezione di mercato è Nicolò Schira sul suo account ufficiale di Twitter.

Secondo il giornalista sportivo la società bianconera potrebbe prolungare di un'altra stagione la sua intesa contrattuale con Danilo, confermandogli lo stesso ingaggio che attualmente guadagna di circa 4 milioni di euro netti a stagione. Danilo si sta dimostrando molto utile per la squadra bianconera anche dal punto di vista tecnico, come dimostrato contro la Roma e la Fiorentina può giocare anche centrale di sinistra.

Allegri ha sottolineato che è un ruolo che può fare molto bene per senso della posizione, fisicità e bravura nell'impostazione di gioco. Danilo sarà quindi il riferimento della Juventus per almeno tre stagioni se fosse confermato il prolungamento di contratto. Considerando che Leonardo Bonucci va in scadenza a giugno 2024, potrebbe prenderne in posto nel ruolo di capitano una volta che il centrale italiano lascerà Torino (o il calcio giocato).

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando all'acquisto di un centrale di sinistra, di un giocatore che sappia integrarsi con i vari Bremer, Bonucci e Gatti. A tal riguardo nel 2023 la società bianconera potrebbe attingere al mercato dei parametri zero. Piacerebbero infatti giocatori come Igor della Fiorentina e N'Dicka dell'Eintracht Francoforte. Come terzino sinistro potrebbe arrivare il giocatore del Benfica Grimaldo.