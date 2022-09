Il Crotone si prepara ad affrontare il Monterosi Tuscia nel turno della quarta giornata di Serie C 2022-20203. Nel girone "C" gli squali saranno chiamati alla vittoria per mantenere la vetta della classifica, attualmente condivisa con 9 punti insieme al Catanzaro. Una gara insidiosa, un match che vedrà l'ex tecnico rossoblù Leonardo Menichini ritornare all'Ezio Scida dopo diverse stagioni.

Crotone, Lerda concentrato sulla gara

Alla vigilia del match contro il Monterosi Tuscia, in sala stampa, a presentarsi è stato il tecnico degli squali Franco Lerda.

"Il Monterosi ha giocatori importanti e di spessore. Si tratterrà di una partita complessa e insidiosa. Possono contare su una punta importante, calciatori che hanno giocato in categorie di livello. Si tratta quindi di una squadra solida, con un allenatore che prepara per bene le partite. Assenze? Golemic è affaticato ma valuteremo domani. Lo dobbiamo tenere in considerazione. I ragazzi che sono arrivati negli ultimi giorni di mercato hanno saltato le amichevoli e gli allenamenti quindi dovranno ancora lavorare per essere disponibili e nella loro migliore condizione".

Monterosi reduce da una sconfitta

Se il vittorie in altrettante sfide di campionato, il Monterosi Tuscia è invece reduce da una sconfitta (0-1) maturata in casa contro la Juve Stabia.

I Tori della Tuscia dovranno quindi riscattarsi già a partire dalla gara contro la capolista Crotone. Un match che rappresenterà una "prima volta" per i laziali. Nessun precedente è stato registrato tra le due squadre in torneo professionistici anche se in estate il Crotone e il Monterosi Tuscia si sono fronteggiate in amichevole presso il Park Hotel Mancini di Roma, in un match concluso con il risultato di 1-1, grazie al vantaggio rossoblù siglato da Chiricò e il pareggio nei minuti finali segnato da Rossi.

Crotone, prima gara casalinga per Lerda

Scontata la lunga squalifica rimediata nella precedente stagione alla guida della Pro Vercelli, il tecnico Franco Lerda è tornato in panchina nella sfida di Pescara, vinta dagli squali per 0-1. Il match in programma il 18 settembre alle ore 17:30 contro il Monterosi Tuscia sarà l'occasione utile per l'allenatore per sedere sulla panchina dell'Ezio Scida.

Nelle prime due uscite stagionali a prendere il suo posto, con due successi, era stato il fedele vice allenatore Massimiliano Nardecchia. Dopo 12 anni il tecnico Franco Lerda riceverà l'applauso del pubblico crotonese che ne ha saputo apprezzare le doti di allenatore nella sua prima esperienza rossoblù, avvenuta nel torneo cadetto 2009-2010, concluso con un nono posto finale.