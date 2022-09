Vigilia di campionato per il Crotone del tecnico Franco Lerda. La formazione rossoblù, presentata alla città e ai tifosi presso Piazzale Ultras nella serata di venerdì 2 settembre, sarà impegnata domenica 4 settembre (ore 20:30) allo Stadio "San Filippo" in casa del Messina. Una vigilia carica di attesa, per un match che manca ormai dalla stagione di Serie B, 2001-2002. Per affrontare al meglio l'incontro gli squali hanno deciso di convocare 25 calciatori, tra questi anche l'atteso attaccante Marco Tumminello. Ad arbitrare il match sarà il Sig.

Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore.

Crotone in cerca del riscatto

Dopo dodici anni per Franco Lerda sarà nuovamente tempo di guidare il Crotone, questa volta in Serie C. Un compito non facile per l'allenatore ex Pro Vercelli che dovrà riportare al primo colpo gli squali in cadetteria. Per affrontare la prima giornata di campionato l'allenatore ha deciso di portare con sé 25 calciatori. A spiccare è sicuramente il nome di Marco Tumminello, calciatore ritornato in Calabria a titolo definitivo dall'Atalanta. Come annunciato nelle scorse settimane ad essere integrato in rosa, con il ruolo di terzo portiere, dopo la cessione di Gianluca Saro è stato il giovane Francesco Gattuso elemento del settore Primavera.

Lerda al debutto stagionale

“Le mie scelte sono state fatte in base ai giocatori che ho avuto più a disposizione, e direi che ci siamo tutti – ha detto il tecnico rossoblù in conferenza stampa –, per quanto riguarda gli ultimi arrivi è chiaro che non possono essere a disposizione. Vedremo nelle prossime settimane la loro condizione, ma numericamente ci siamo.

Siamo pronti”. L'allenatore rossoblù potrebbe contare durante il corso del campionato anche sul terzino Vasile Mogos, rimasto fuori rosa nelle scorse settimane, ma ancora nella rosa rossoblù. Si fermerà invece il centrocampista Thomas Schirò che dovrà sottoporsi nei prossimi giorni ad un intervista chirurgico.

Crotone, le parole dell'ex Auteri

“Lavoriamo bene da 45 giorni. Sono contento di poter contare su una squadra giovane ma con qualità. Attendo il riscontro del campo con fiducia. Non penso al passato. Affronteremo tutti a viso aperto, provando a creare e non a subire, ma servirà il supporto dei del pubblico messinese”. Con queste parole il tecnico del Messina Gaetano Auteri ha voluto presentare il primo impegno stagionale dei suoi ragazzi. Una sfida al passato per l'allenatore di Floridia che ha guidato gli squali in cadetteria nel torneo 2001-2002. Nella rosa giallorossa anche altro due ex del Crotone: il centrocampista Niccolò Fazzi e l'attaccante Davis Curiale.