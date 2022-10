La Juventus ha vinto un match importante contro il Torino. Un 1 a 0 che conferma come la squadra abbia dimostrato di aver ascoltato le parole del presidente Andrea Agnelli, molto duro dopo la sconfitta in Champions League contro il Maccabi Haifa. Un 2 a 0 che potrebbe eliminare la Juventus dalla competizione europea, molto dipenderà dagli ultimi due match contro il Benfica e il Paris Saint Germain. Di certo il dirigente della società bianconera ha utilizzato parole pesanti mettendo in discussione tutti, dai giocatori ai dipendenti della Juventus fino ad arrivare al tecnico.

Agnelli ha dichiarato che Allegri non è l'unico responsabile di queste prestazioni, anche se nelle ultime settimane è stato criticato da molti addetti ai lavori. Fra questi anche da Daniele Adani, il commentatore sportivo della Rai e della Bobo Tv proprio nel canale Twitch gestito da Bobo Vieri ha voluto parlare di Andrea Agnelli in riferimento proprio a Massimiliano Allegri. Secondo l'opinionista sportivo le dichiarazioni del presidente della Juventus non sono così diverse rispetto a quello che lo stesso disse nel 2019 dopo l'eliminazione della squadra bianconera nei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax. In quella famosa intervista Agnelli disse che Allegri che aveva un contratto ma poi il tecnico venne esonerato a fine stagione nonostante la vittoria del quinto scudetto, l'ottavo di seguito della società bianconera.

Daniele Adani ha parlato della dichiarazioni di Agnelli nel post Maccabi Haifa - Juventus

'Agnelli nel 2019 alla domanda di un giornalista se Allegri fosse rimasto nella stagione successiva rispose che il tecnico aveva un contratto. Poi venne esonerato a fine stagione. L’altra sera, non è successa una cosa così diversa, però nessuno l’ha riportata.

Ha detto ‘è il momento dell’assunzione delle colpe, ci dobbiamo tutti vergognare’. Mentre fa così, Agnelli è chiaramente l’ultima persona che scarica Allegri'. Queste le dichiarazioni dell'opinionista sportivo Daniele Adani, che ha poi aggiunto: 'Agnelli ha detto che non è solo colpa di Allegri, sottolineando come la Juventus fa i conti a fine stagione.

Ma come se il tecnico ha quattro anni di contratto con la società bianconera? Dunque il presidente della Juve non lo ha mantenuta in società ma lo ha esonerato a fine stagione'.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe decidere di affidare la panchina nella stagione 2023-2024 ad un altro tecnico. Massimiliano Allegri potrebbe rimanere fino a giugno ed essere sostituito da uno fra Zidane, Tuchel e Conte. Proprio il tecnico pugliese va in scadenza di contratto con il Tottenham a giugno e potrebbe decidere di non prolungare la sua intesa contrattuale con la società inglese. Sarebbe pronto ad accettare un ingaggio minore rispetto a quello che guadagna con gli inglesi pur di ritornare nella società bianconera.