Nelle scorse ore il commentatore Rai ed ex calciatore Daniele Adani ha parlato alla Bobo Tv della sconfitta della Juventus con il Maccabi Haifa, criticando piuttosto aspramente la compagine bianconera. Stessa cosa ha fatto Antonio Cassano, che ha focalizzato il suo intervento su Massimiliano Allegri.

Adani torna a pungere la Juventus: 'Nel primo tempo col Maccabi potevano prendere otto gol'

La terza sconfitta della Juventus in Champions League ha fatto discutere molto e tra i critici della compagine bianconera si annovera Daniele Adani. L'ex calciatore, che interviene settimanalmente alla BoboTv, ha analizzato il match disputato e perso contro il Maccabi dagli uomini di Massimiliano Allegri, affermando quanto segue: "Il Maccabi nel primo tempo poteva fare otto gol.

Per me la figura più grande è stato il secondo tempo di Firenze di quest'anno. C'è quella prestazione che auguri al tuo peggior nemico e invece la fai passare per discreta: quella è una sciagura e porta alle gare successive. Se tu prendi una strada sbagliata, e fai finta pure che sia giusta, poi ti arriva il conto".

Adani non è nuovo a certe critiche verso la Juventus e al suo allenatore, tanto è vero che sempre in una recente puntata della Bob Tv, aveva detto di Allegri: "Chi pensa che noi usiamo la nostra comunicazione per fare attacchi personali non ha capito niente. A noi non ci interessa se un allenatore rimane, perché non lo paghiamo noi. Sicuramente quello che sta facendo Allegri nuoce solo a una persona, a sé stesso.

Sta facendo male ai suoi tifosi, ai suoi giocatori e al calcio perché non c'è niente di giusto in quello che sta facendo lui e la Juventus".

Cassano su Allegri: 'È un presuntuoso'

Un altro ospite della Bobo Tv, Antonio Cassano, ha voluto commentare la sconfitta della Juventus con il Maccabi focalizzando la sua critica su Massimiliano Allegri.

L'ex giocatore da Bari Vecchia ha detto del tecnico toscano: "La squadra non sopporta più Allegri. La cosa più brutta e inconcepibile è che quando parla con la sua spocchia dice che ne usciranno. Sta facendo schifo, la Juve a ottobre è fuori da tutto. Lui in questo momento deve tornare indietro sui suoi passi, studiare ed aggiornarsi.

Pioli gli può insegnare. Allegri è presuntuoso, guarda sempre al taschino. Dubito possa trovare una squadra di prima categoria in futuro".

Cassano ha poi aggiunto che Agnelli avrebbe dato una signora squadra ad Allegri che, nonostante questo, si è fatto battere da un Maccabi che - secondo lui - faticherebbe a trovare la salvezza in Serie A.