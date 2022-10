La Juventus ha vinto ieri sera un'importante match contro l'Empoli per 4 a 0 confermando con ciò il successo ottenuto lo scorso turno contro il Torino. Tutta la squadra si è resa protagonista di una prestazione importante ed anche Szczesny, che sta confermando anche in questo inizio di stagione di essere un portiere affidabile, non ha dovuto esibirsi in troppi interventi. Proprio il contratto del polacco scadrà a giugno 2024 ecco che le ultime notizie di mercato parlano di una possibile offerta da parte del Newcastle.

Se il portiere polacco dovesse partire la Juventus potrebbe pensare ad uno dei migliori estremi difensori del campionario spagnolo, Giorgi Mamardashvili, nazionale georgiano che ha un contratto in scadenza con il Valencia a giugno 2027.

La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. Del futuro professionale del giocatore ha voluto parlare anche il suo agente, Levan Seturidze, che ha rilasciato un'intervista a Calciomercato.it. Pe il momento, ha evidenziato Seturidze, l'obiettivo del giocatore è fare bene nel Valencia, per il calciomercato estivo però possono cambiare gli scenari. L'agente ha voluto elogiare Mamrdashvili e Kvaratskhelia, due dei giovani più interessanti del calcio georgiano aggiungendo che l'interesse dei grandi club italiani è solo uno stimolo in più a fare bene per il proprio assistito. A maggior ragione se si considera la storia dei portieri in Italia, con carriere professionali importanti di estremi difensori quali Zoff e Buffon, entrambi nella società bianconera.

L'agente di Mamardashvili ha parlato del futuro professionale del giocatore del Valencia

'Mamardashvili non è un giocatore di movimento e sappiamo quanta attenzione sia riservata alla prestazione del portiere in Italia. Soprattutto nella squadra la cui porta era presidiata da portieri come Dino Zoff e Gianluigi Buffon'. Queste le dichiarazioni di Levan Seturidze, l'agente di Mamardashvili che ha sottolineato che è uno stimolo importante il fatto che le squadre italiane lo possano seguire.

Secondo l'agente il portiere del Valencia ha la personalità giusta a qualsiasi livello: 'Penso che Mamardashvili possa lasciare il segno ovunque'. Il portiere del Valencia è solo uno dei giovani seguiti dalla società bianconera per il dopo Szczesny.

Il mercato della Juventus

Uno di quelli che piace è sicuramente Carnesecchi, attualmente in prestito alla Cremonese.

In Italia si stanno mettendo in evidenza diversi altri portieri importanti come Vicario, che nella sconfitta per 4 a 0 dell'Empoli contro la Juventus ha comunque evitato che il punteggio potesse farsi ancora più severo compiendo una serie di interventi (su tutti quello nel finale su Miretti) davvero notevoli. La Juventus però ha anche un secondo portiere affidabile come Perin, che ha già dimostrato di saper sostituire Szczesny più che egregiamente in diversi match di questo inizio stagione.