Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, ha caricato l'ambiente Juventus, affermando come dalla partita di campionato contro il Bologna inizierà di fatto un nuovo campionato per i bianconeri.

Anche Walter Sabatini, ex direttore sportivo di Roma ed Inter, ha parlato della Vecchia Signora, inserendola tra le papabili candidate alla vittoria finale dello scudetto.

Juventus, Allegri suona la carica: 'Inizia una nuova stagione. Bonucci? Ha 35 anni, bisogna gestirlo'

Massimiliano Allegri è tornato a parlare, dopo la sosta delle nazionali, nella canonica conferenza stampa alla vigilia del match che vedrà affrontarsi Juventus e Bologna.

Il tecnico dei bianconeri, ha voluto sin dal principio rilanciare le ambizioni della compagine piemontese, caricando i propri calciatori con queste parole: "Da domani inizia una nuova stagione, eravamo partiti bene, poi abbiamo mollato, con brutte prestazioni. I giocatori sono tornati bene, soprattutto gli italiani e i serbi".

Ad Allegri è poi stato chiesto di Bonucci, calciatore con il quale avrebbe avuto un diverbio a causa della sua scelta di lasciarlo in panchina in occasione del match giocato e perso per 1-0 con il Monza: "Aveva giocato tre partite di seguito, va gestito, ha 35 anni".

Il manager livornese ha poi analizzato il momento delicato che la sua squadra sta vivendo: "Stiamo cercando di riportare la Juventus a vincere con lavoro e passione.

Normale che dopo tanti anni di successi non è una cosa accettata bene, dobbiamo metterci tutti in discussione".

Infine Allegri ha concluso il suo intervento in conferenza stampa parlando dei lungodegenti Chiesa e Pogba, rivelando che l'esterno italiano ricomincerà a toccare il pallone dalla prossima settimana, mentre per il centrocampista francese si dovranno ancora attendere delle evoluzioni dell'operazione effettuata al ginocchio e che di conseguenza per rivederlo giocare, potrebbe dover passare ancora molto tempo.

Walter Sabatini sulla Juventus: 'I bianconeri possono ancora vincere lo scudetto'

L'inizio claudicante della Juventus ha fatto ipotizzare a molti che la squadra bianconera sia già tagliata fuori dalla lotta scudetto.

Di tutt'altro parere è invece Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Salernitana, che - intervistato da Dazn - ha voluto rilanciare le ambizioni della compagine piemontese: "Lo scudetto per la Juventus è ancora possibile.

Quando avrà recuperato Pogba e Chiesa, che non so quando rientreranno, torneranno ad essere competitivi. Allegri le cose se le fa scivolare dietro: si rimetterà in campo e ricomincerà a fare le cose che deve fare. Non pensate che la Juventus abbia già abdicato. La Juve combatterà".