La Juventus è stata una delle società più impegnate sul mercato nel recente Calciomercato estivo. Per la prima squadra, sono arrivati giocatori come Pogba, Di Maria, Kostic, Milik e Bremer ma anche nel settore giovanile ci sono stati investimenti importanti. Basti pensare all'ex Vicenza Tommaso Mancini e all'ex Bayern Monaco Kenan Yildiz, tutti giovani che hanno iniziato con l'under 19 di Paolo Montero ma che, a breve, potrebbero ritornare utili per la Juventus Next Gen, allenata da Massimo Brambilla ed impegnata in Serie C. Per la seconda squadra bianconera è stato ingaggiato Michele Besaggio, ex riferimento della Primavera del Genoa.

Un impatto importante, quello del centrocampista in Serie C: fino ad ora ha disputato 5 match, segnando 1 gol e fornendo 1 assist decisivo ad un suo compagno. Il 20enne, in questi giorni, è stato intervistato e ha parlato della sua esperienza professionale nella società bianconera. Ha sottolineato l'importanza di crescere in una società importante come la Juventus, definita da Besaggio il posto giusto come strutture ed organizzazione. Il centrocampista ha sottolineato anche l'accoglienza dei suoi nuovi compagni, tanti dei quali già conosceva avendoli affrontati nel campionato Primavera.

L'ex Genoa ha parlato anche del suo nuovo tecnico Massimo Brambilla, elogiando la sua bravura nel valorizzare giovani talenti, come dimostrato nell'Atalanta.

Besaggio ha poi aggiunto di essere felice della scelta del trasferimento alla Juventus anche perché tifoso bianconero.

'Mi aspettavo di trovare un gruppo sano. Alcuni li conoscevo perché ci ho giocato molte volte contro. Mi hanno accolto bene'. Queste le dichiarazioni di Michele Besaggio, acquistato dalla Juventus per la Next Gen nel recente calciomercato estivo.

Il centrocampista ventenne ha iniziato la stagione in maniera ideale giocando fino ad ora 5 match, segnando 1 gol e fornendo 1 assist in Serie C. Sulle decisione di trasferirsi nella società bianconera ha aggiunto: 'Io sono sempre stato juventino’.

La Juve può riscattare Besaggio a giugno

Besaggio ha definito la Juventus come il posto giusto per lui anche per strutture ed organizzazione, sottolineando come tutti siano pronti ad aiutarsi e a sostenersi.

Michele Besaggio si è trasferito alla Juventus in prestito con diritto di riscatto a giugno. Il Genoa e la società bianconera, nel recente calciomercato estivo, hanno trattato anche il trasferimento di Cambiaso a Torino, con il terzino attualmente in prestito al Bologna fino a giugno. Il giovane Besaggio sarà molto utile alla Juventus Next Gen nel cercare di raggiungere la Serie B: durante la scorsa stagione, la seconda squadra bianconera è arrivata alla semifinali playoff sconfitta dal Padova di Oddo.