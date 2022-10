Si prospetta una possibile di rivoluzione in casa Juventus nella prossima sessione estiva di mercato. La società bianconera potrebbe effettuare dei cambiamenti importanti sul fronte organico, a cominciare dal portiere: con Szczęsny che potrebbe lasciare Torino al termine della stagione.

Juve, interesse dello United per Szczęsny

Infatti, il rinnovo contrattuale dell'estremo difensore polacco non sarebbe così sicuro con la Juventus che potrebbe virare su altri profili in caso di partenza. L'ex portiere della Roma è infatti finito nel mirino del Manchester United di Ten Haag che potrebbe salutare De Gea al termine della stagione, vista la scadenza del contratto da parte dell'estremo difensore spagnolo.

In caso di mancato accordo tra le parti, il club inglese sonderebbe diversi profili tra cui quello di Szczęsny, operazione meno costosa rispetto a quella di Emiliano Martinez che viene valutato 50 milioni di euro dall'Aston Villa.

In caso di partenza da parte dell'estremo difensore polacco, la Juventus prenderebbe in considerazione profili importanti per sostituirlo: il sogno resta Gianluigi Donnarumma, mentre nomi più concreti potrebbero risultare Marco Carnesecchi che viene valutato 20 milioni di euro dall'Atalanta.

Sullo sfondo lo stesso David De Gea che rientrerebbe in orbita bianconera in caso di addio al Manchester United.

Juve, non scontato il riscatto di Paredes

Il futuro di Leandro Paredes sembrerebbe in bilico.

Nonostante la volontà del calciatore di continuare la sua esperienza in bianconero anche nella prossima stagione, il riscatto dal Paris Saint Germain sembrerebbe tutto che scontato.

Infatti, molto dipenderà dai risultati che la formazione bianconeri otterrà in campionato e dalla conferma di Massimiliano Allegri. Inoltre, le possibili cessioni di calciatori importanti come Mckennie e Locatelli potrebbero determinare la permanenza dell'argentino in quel di Torino.

Starà a Paredes convincere la dirigenza a riscattarlo definitivamente con ottime prestazioni ed una continuità che possa risultare importante per dare qualità al gioco della Vecchia Signora.

Juve, sfida a Milan e Inter per Okafor

La Juventus inizia a muoversi anche per il fronte mercato estivo, con l'obiettivo di completare la rosa e ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

In attesa di scoprire il futuro di Arek Milik che dovrebbe esser riscatto dal Marsiglia, la dirigenza bianconera sta sondando diversi profili per puntellare il reparto offensivo. Tra questi ci sarebbe anche il nome di Noah Okafor, talentuoso attaccante svizzero che si sta mettendo in luce con la maglia del Salisburgo con la quale ha siglato 3 gol in tre partite nella fase a girone della Champions League.

La valutazione del calciatore si aggira attorno ai 40 milioni di euro con i bianconeri che devono battere la concorrenza di altri club anche italiani come Milan e Inter, molto interessate alle prestazioni del classe 2000.