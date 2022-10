La volontà della dirigenza del Milan sul rinnovo di Rafael Leao sembra essere chiara ed è stata ribadita dal direttore tecnico Paolo Maldini prima della sfida di Champions League contro il Chelsea. Il dirigente rossonero ha espresso la volontà della società di procedere il prima possibile al rinnovo contrattuale del portoghese, forse già prima dell’inizio del Mondiale in Qatar.

Il rinnovo dell’attaccante portoghese sarà impegnativo per le casse del Milan, ma i tifosi potrebbero contribuire a recuperare i fondi da destinare all’affare con Leao: infatti nelle prime partite di questa stagione il club rossonero ha incassato dal botteghino quasi 27 milioni di euro.

Incassi record a San Siro

La vittoria del campionato nello scorso anno e l’inizio promettente di quello in corso hanno rinnovato l’entusiasmo dei tifosi rossoneri che, costantemente, riempiono San Sino in tutti gli incontri che vedono impegnati i ragazzi di mister Pioli. Con la partita di Champions League contro il Chelsea, il Milan ha fatto registrare il record di incassi a San Siro, ricavando quasi 7 milioni di euro dal botteghino per un solo incontro. Se si dovesse confermare questo trend e il Milan dovesse proseguire la sua avventura sia in Champions che in Coppa Italia, si profilerebbero incassi elevati fino al termine della stagione 2022/2023. Nel campionato in corso i tifosi rossoneri si piazzano spesso ai vertici di presenza di pubblico, solitamente accanto ai cugini nerazzurri dell'Inter, ma con le notti europee arrivano importanti guadagni per le casse rossonere e, per questo, sarebbe fondamentale il passaggio agli ottavi del Diavolo, in modo da rimpinguare ancora di più le entrate.

San Siro 'paga' il rinnovo di Leao

Con gli incassi record registrati nelle ultime giornate, la dirigenza rossonera avrebbe a disposizione un cospicuo budget da investire per offrire il rinnovo a Leao. La cifra richiesta dal procuratore dell’attaccante portoghese, intorno ai 7 milioni di euro netti a stagione, con ogni probabilità non sarà soddisfatta dalla dirigenza rossonera, che però si potrebbe impegnare economicamente nella vicenda che vede coinvolti Leao e lo Sporting Lisbona.

Se la società rossonera dovesse procedere al pagamento di una parte delle pretese del club portoghese, potrebbe presentarsi a Leao e al suo procuratore con la proposta accettare un accordo sul rinnovo su una base di 5 milioni netti a stagione. In ogni caso, dalle parole della dirigenza rossonera sembra essere chiara la volontà di procedere al rinnovo dell’attaccante portoghese e i tifosi rossoneri, nella trepidante attesa di avere novità, continueranno a riempire San Siro, contribuendo all’incremento dei fondi a disposizione della società.