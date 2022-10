Dopo oltre nove mesi dall'infortunio che ha compromesso il 2022 calcistico di Federico Chiesa, il giocatore della Juventus si avvicina sempre più al ritorno in campo.

Il talento bianconero classe '97, a seguito di un contrasto contro un giocatore della Roma, avvenuto a inizio gennaio, aveva riportato la lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro, che lo ha costretto a un periodo molto lungo di stop, saltando tutta la seconda parte della scorsa stagione (comprese le gare decisive per la qualificazione, poi mancata, dell'Italia al mondiale) e i primi mesi di questa nuova annata sportiva.

Federico Chiesa, il rientro in campo è sempre più vicino

Se fino a un paio di settimane fa la data di un rientro sembrava ancora lontana, adesso filtra sempre maggiore ottimismo e - dopo quasi 10 mesi - il giocatore pare pronto a rimettersi in gioco: a breve quindi Federico Chiesa quindi tornerà a giocare, resta solo da capire precisamente quando e contro quale squadra.

Intanto Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, nella conferenza stampa della vigilia della partita contro l'Empoli, ha dichiarato che nonostante le condizioni di Chiesa siano in netto miglioramento, non sarà a disposizione questo venerdì 21 ottobre nell'anticipo di Serie A.

Le parole di mister Allegri sul rientro di Chiesa

"Sta molto bene ma deve riacquistare fiducia in alcuni movimenti (...) Chiesa ha fatto due allenamenti con la squadra, ha fatto passi avanti e sabato mattina verrà organizzata un'amichevole per Federico, per vedere come si muove in tutto il campo", sono state queste le parole di Massimiliano Allegri.

I progressi del giocatore nelle ultime settimane sono stati tanti, ma lo staff della Juventus vuole monitorarlo ancora. Serviranno altre prove fisiche e allenamenti che serviranno a valutare la preparazione atletica del giocatore: insomma l'intenzione è quella di procedere con cautela.

Come ha detto lo stesso allenatore bianconero, sabato verrà organizzata un'amichevole proprio per fare giocare Chiesa e capire come si muove in campo e a che a punto è la sua condizione fisica.

Se tutto andrà secondo le aspettative è possibile il ritorno in campo del giocatore per qualche spezzone di gara prima della sosta per il Mondiale. Anche se per rivedere il giocatore al top della forma si dovrà attendere l'inizio del 2023, ossia quando sarà passato un anno esatto dal suo infortunio.