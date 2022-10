Dopo un periodo di risultati non in linea con le aspettative, nelle prossime ore, la proprietà del Potenza potrebbe prendere delle decisioni sul futuro del tecnico Sebastiano Siviglia. Dopo la sconfitta maturata (2-0) in casa del Taranto i Leoni starebbero pensando di affidare la panchina a Francesco Modesto, allenatore lo scorso anno alla guida del Crotone in Serie B. Attualmente ancora vincolato agli squali da un contratto in scadenza il 30 giugno 2023, l'allenatore potrebbe scendere di categoria per rilanciare la propria carriera. In lizza per la panchina rossoblù ci sarebbe anche Andrea Mandorlini.

Potenza, l'idea sarebbe Modesto

Secondo alcune indiscrezioni, Francesco Modesto dopo l'avventura al Crotone in Serie B potrebbe tornare ad allenare nei prossimi giorni. Ad interessarsi a lui sarebbe stato il Potenza, club attualmente guidato da Francesco Siviglia e da un altro ex Crotone, l'ex centrocampista rossoblù Pietro De Giorgio.

I risultati altalenanti delle ultime giornate starebbero portando a delle riflessioni nel club lucano: tra i nomi dei possibili candidati alla successione ci sarebbe anche quello del tecnico crotonese.

Modesto, una carriera da rilanciare

Dopo le esperienze alla guida di Rende, Cesena e Pro Vercelli per Francesco Modesto era arrivata nell'estate 2021 l'occasione di guidare il Crotone squadra della sua città in cadetteria, società con ambizioni promozione.

Il torneo però era iniziato male e si è concluso nel peggiore dei modi, con la retrocessione a sorpresa del Crotone in Serie C dopo 13 anni fra A e B.

L'esonero arrivato in estate, nonostante un altro anno di contratto, ha portato il tecnico a valutare altre prospettive, ottenendo anche il patentino di UEFA Pro insieme ad altri ex calciatori come Manuele Blasi, Massimo Paci e Paolo Cannavaro.

Possibile ritorno in serie C per Modesto

La panchina del Potenza rappresenterebbe una possibilità di rilancio per la carriera di Francesco Modesto. In estate lo stesso allenatore era sembrato vicino alla guida del Sudtirol, formazione promossa per la prima volta in Serie B, che poi aveva fatto altre scelte.

Lo stesso Potenza starebbe però vagliando anche il profilo di Andrea Mandorlini, che forse, al momento, rappresenterebbe la priorità in caso di esonero di Sebastiano Siviglia. Il tutto dovrebbe essere deciso in avvio di settimana, con la conclusione delle gare relative alla decima giornata.