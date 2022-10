Martedì 25 ottobre alle ore 21 si disputerà Dinamo Zagabria-Milan, gara valida per la 5ª giornata del girone E di Champions League 22/23. I Purgeri, nel turno scorso, hanno pareggiato per 1-1 (Seiwald al 12' e Ljubicic al 40') nel match casalingo contro il Salisburgo di Jaissle. Il Diavolo, invece, ha subito una sconfitta per 2-0 a San Siro ad opera del Chelsea di Potter: in rete Jorginho e Aubameyang per i Blues.

Negli ultimi tre incontri tra Dinamo Zagabria e Milan, disputati in Champions League, i rossoneri hanno sempre ottenuto il bottino pieno.

Il Diavolo, inoltre, si è imposto con almeno due goal di scarto in tutte e tre le occasioni (due gare terminate 3-1 e un match conclusosi per 3-0).

Dinamo Zagabria, out Sutalo

La Dinamo Zagabria è in ultima posizione del girone E, avendo collezionato sinora 4 punti. Il futuro del cammino europeo della squadra croata sarà determinato principalmente dal match col Milan, in quanto in caso di vittoria o pareggio i Purgeri resterebbero ancora aggrappati alla speranza di un approdo agli ottavi di finale del torneo.

Per tentare di impensierire i rossoneri, il tecnico potrebbe optare per il 4-2-3-1, con Livakovic in porta. Ristovski e Stefulj dovrebbero essere i terzini titolari della compagine croata, mentre al centro del reparto arretrato si piazzeranno presumibilmente Lauritsen e Peric, quest'ultimo difatti dovrebbe prendere il posto dell'infortunato Sutalo.

La linea mediana dovrebbe essere formata da Misic e Ljubicic, mentre sulla trequarti campo potrebbero esserci dal primo minuto Baturina, Orsic e Spikic. Il vertice offensivo della Dinamo Zagabria, infine, sarà probabilmente Petkovic.

Milan, Tatarusanu in porta

Mister Pioli e il suo Milan, nel match contro la squadra di Krznar, dovranno fare i conti con le assenze di Maignan, Calabria, Florenzi, Saelemaekers, Ibrahimovic, mentre saranno da valutare le condizioni fisiche di Diaz.

Per battere i Purgeri, l'allenatore ex Lazio potrebbe puntare nuovamente sul 4-2-3-1, con Tatarusanu come estremo difensore. Gabbia e Tomori dovrebbero essere i centrali del reparto arretrato, mentre Kalulu e Theo Hernandez saranno presumibilmente i terzini. Bennacer e Tonali saranno i possibili titolari della mediana rossonera, mentre i trequartisti inizialmente saranno Leao, Messias e De Ketelaere.

Per il ruolo di centravanti c'è un ballottaggio tra Origi e Giroud, con l'attaccante classe '86 ex Chelsea che pare leggermente favorito nella gerarchie del tecnico.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Dinamo Zagabria-Milan:

Dinamo Zagabria (4-2-3-1): Livakovic, Ristovski, Peric, Lauritsen, Stefulj, Misic, Ljubicic, Orsic, Baturina, Spikic, Petkovic. Allenatore: Krznar.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu, Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez, Tonali, Bennacer, Leao, Messias, De Ketelaere, Giroud (Origi). Allenatore: Pioli.