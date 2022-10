Scende in campo il Milan alle ore 18 di sabato 22 Ottobre allo Stadio Meazza di San Siro Milano. La partita Milan-Monza è una sfida storica. La prima volta in Serie A che i rossoneri incontrano i brianzoli. Ma non è solo la prima volta a rendere grande questo evento, ma è la prima volta che il Milan ritrova contro chi l'ha fatto diventare grande in Italia, in Europa e nel Mondo. La famiglia Berlusconi e Adriano Galliani, tornano a San Siro da ospiti nel palcoscenico che per anni è stata la loro casa.

A job to do against our regional neighbours 👊



Vogliamo i tre punti 💪🔴⚫#SempreMilan #MilanMonza

Brought to you by wefox pic.twitter.com/YYMJ7rMElL — AC Milan (@acmilan) October 22, 2022

Suggestioni, ricordi, trofei, immagini e aneddoti, ma è il presente ciò che conta e alle ore 18 l'arbitro Livio Marinelli della sezione CAN di Tivoli darà il fischio d'inizio dell'incontro.

Pioli continua ad avere numerose defezioni, ma vorrebbe testare i rientri di Messias e Kjær con De Ketelaere che potrebbe partire dalla panchina. Bennacer influenzato lascerà il posto a Tonali che doveva riposare dopo aver portato alla vittoria il Milan nel campo dell'Hellas Verona. Al suo fianco uno tra Pobega e Krunic. In attacco Giroud e Rafael Leao dovrebbero partire dalla panchina, al loro posto dovrebbero giocare Rebic e Origi. In difesa Simon Kjær o Gabbia dovrebbe affiancare Tomori con Theo Hernandez a sinistra. Pioli vorrebbe testare i suoi giocatori per capire a che punto sono in vista della delicatissima trasferta di Champions League contro la Dinamo Zagabria. Archiviata la vittoria del Milan in casa contro la Juventus, è l'ora di un nuovo esaltante match.

🎧 Il Podcast di questa settimana tocca la rivalità tra Francia e Belgio e come il Milan può usufruirne ❤️🖤

➡️ https://t.co/eyJw2GW58x#SempreMilan @segafredoitalia pic.twitter.com/N91lujNYzN — AC Milan (@acmilan) October 21, 2022

Palladino punta al buon momento della sua squadra dopo le importanti vittorie in campionato e il passaggio del turno di Coppa Italia contro l'Udinese.

Formazione standard con Pessina, ex di turno a guidare la trequarti e Petagna che partirà dalla panchina. Punta centrale sarà il danese Christian Gytkjaer con Caprari e Pessina alle spalle. Unico dubbio quello che riguarda il centrocampo con Ranocchia e Barberis che si giocano una maglia al fianco del titolarissimo Stefano Sensi.

Nicolò Rovella squalificato sarà assente così come Armando Izzo che non è ancora disponibile. In porta dovrebbe esserci ancora Di Gregorio con Cragno che scalpita dalla partita e che vorrebbe più minuti.

Monza: i convocati di mister Palladino per la sfida contro il Milan

Portieri: Di Gregorio, Cragno, Sorrentino

Difensori: Antov, Carboni, Donati, Pablo Marí, Marlon, Marrone, Caldirola, Birindelli, Carlos Augusto

Centrocampisti: Bondo, Colpani, Machin, Barberis, Valoti, Sensi, Vignato, Pessina, D'Alessandro,Ranocchia

Attaccanti: Gytkjaer, Caprari, Ciurria, Mota Carvalho, Petagna

Milan - Monza: le quote e il pronostico

I bookmakers guardano verso una sola direzione che vede il Milan vincente a 1,42.

Il pareggio a 4,75 potrebbe essere un azzardo ben ripagato, ma la quota 7,5 che prevede la vittoria dei brianzoli a San Siro sarebbe l'azzardo con maggior rendita. Il risultato esatto con la quota più bassa è il 2-0 per la squadra di Pioli che vede la quota a 7,25, seguito dal 2-1 a 7,75. Basandosi su queste premesse è interessante la quota GOL a 1,77 e l'OVER 2,5 a 1,60. Da segnalare un OVER 3,5 quotato 2,5 che potrebbe alzare una schedina multipla. Olivier Giroud, che dovrebbe accomodarsi in panchina assieme a Rafael Leao, sono gli indiziati a sbloccare il match il primo con 4,25 e il secondo a 5,50. Più interessante la quota che riguarda Divock Origi che dovrebbe partire titolare a 6,25. Gytkjaer vanta la miglior quota tra gli ospiti a 11 seguito da Pessina, Dani Mora, Caprari e Petagna, tutti a quota 12. Il ricorso del VAR da parte dell'arbitro viene pagato 3 mentre l'esclusione a 1,26 sembra l'ipotesi più accreditata.