Milan - Chelsea le formazioni ufficiali

Milan (4-3-3): Tătăruşanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernández; Krunić, Bennacer, Tonali; Díaz, Giroud, Leão.

In panchina: Jungdal, Mirante; Ballo-Touré, Coubis, Dest; Pobega; Messias, Origi, Rebić. Allenatore: Pioli.

Chelsea (3-4-2-1): Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; James, Jorginho, Kovačić, Chilwell; Sterling, Mount; Aubameyang.

In panchina: Bettinelli, Mendy; Azpilicueta, Cucurella; Chukwuemeka, Gallagher, Loftus-Cheek, Zakaria; Broja, Havertz, Pulisic. Allenatore: Potter.

Arbitro: Daniel Siebert (Germania).

Il Milan ospita il Chelsea per la quarta giornata del girone E di Champions League. Fischio d'inizio allo stadio San Siro alle ore 21 di martedì 11 Ottobre. Il Milan è reduce da un ottovolante di emozioni. L'obiettivo di Pioli e del Milan è quello di cancellare la sconfitta di Londra. Un 3 a 0 senza storia. Una squadra senza anima che invece ha dimostrato di sapersi ritrovare contro la Juventus. Il Milan infatti contro i bianconeri ha saputo ri amalgamarsi ed è riuscito a saper essere squadra come nel resto della stagione. Il ritorno di Theo Hernandez però è stata l'arma in più nella squadra di Pioli.

Le assenze sono ancora numerose, in particolare quelle di Maignan e Calabria continuano a pesare con l'aggiunta di Ibrahimovic, Florenzi, Kjaer, Saelemaekers e nelle ultime ore s'è aggiunto anche Charles De Ketelaere che s'è fermato ai box per problemi muscolari. Pioli per la gara contro la squadra di Potter ritrova invece Messias.

Il brasiliano dovrebbe essere pronto per tornare già dal primo minuto. Nella trequarti cerca spazio Diaz che dopo il gran gol segnato nell'ultima di campionato, cerca conferme in Europa. Rafael Leao dovrà guidare le folate offensive rossonere con l'instancabile Olivier Giroud in prima linea. Graham Potter, così come all'andata, dovrà fare ancora a meno di Kante al quale si aggiunge, il sogno di calciomercato estivo del Milan Hakim Ziyech.

Il Marocchino ha subito un infortunio nell'ultima gara di campionato contro il Wolverhampton. Nella difesa a tre di fronte a Kepa, a meno che Potter non stupisca tutti e faccia spazio a Mendy, non ci sarà Fofana. Il posto dell'autore del primo gol nella gara d'andata sarà preso da Chalobah che verrà affiancato da Koulibaly e da Thiago Silva. A centrocampo torna titolare Jorginho con Kovacic centrale e James a destra, sulla sinistra Chilwell è favorito rispetto a Cucurella. In attacco l'ex rossonero Pierre-Emerick Aubameyang cerca un altro gol con il sostegno di Sterling e Mount che agiranno alle sua spalle. L'arbitro dell'incontro è il tedesco di Berlino il signor Daniel Siebert.

Milan - Chelsea: le quote e il pronostico

Una vittoria dei rossoneri viene quotata molto alta con 3,40 più probabile la conferma da parte degli ospiti la cui vittoria a 2,25 sembrerebbe molto più probabile, il pareggio invece si assesta a 3,30. Si preannuncia una partita con gol, ma non con goleada dato che l'over 1,5 viene pagato solo 1,95. L'over 2,5 invece schizza a 3,3 che però rispecchierebbe l'esito della partita giocata a Londra. La quota GOL invece a 1,73 sembrerebbe più probabile rispetto alla NOGOL a 2, anche questa giocata, sarebbe stata vincente la settimana scorsa. Il risultato esatto con la probabilità di realizzazione più alta a 6,75 è il pareggio per 1-1 seguito dall'1a0 per gli ospiti a 7,75 mentre la vittoria per 1-0 del Milan è a 10.

Se la prima rete dell'incontro, fosse segnata da Pierre-Emerick Aubameyang ci sarebbe un guadagno di 6 volte la quota giocata secondo indiziato a segnare il primo gol dell'incontro in maglia Chelsea è Sterling che a 7,75 potrebbe rappresentare una valida giocata. Per il Milan invece il primo gol di Giroud a 6,75 è seguito da Leao e Rebic a 8,5. Il gol dell'ex rossonero Thiago Silva è quotato 35. San Siro gli potrebbe tributare comunque una dimostrazione di affetto.