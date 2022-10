Ore 19:30 - Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Torino e Milan

Torino - Milan: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Milinković-Savić; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukić, Ricci, Lazaro; Vlašić, Mirančuk; Pellegri.

In panchina: Fiorenza, Gemello; Bayeye, RodríguezVojvoda, Zima; Adopo, Garbett, Karamoh, Linetty; Seck, Radonjić. Allenatore: Jurić.

Milan (4-2-3-1): Tătăruşanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernández; Tonali, Pobega; Messias, Díaz, Leão; Origi.

In panchina: Jungdal, Mirante; Ballo-Touré, Dest, Kjær, Thiaw; Adli, Bakayoko, Bennacer, Krunić, Vranckx; De Ketelaere, Giroud, Rebić. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Abisso di Palermo.

La domenica di Serie A vede Torino e Milan affrontarsi in un delicato scontro alle 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. C'è grande fermento in casa granata con gli uomini di Juric che nonostante le assenze vogliono mostrare il loro valore e dare seguito alla vittoria sul campo difficilissimo di Udine. Il Milan è reduce dalla vittoria in Champions League contro la Dinamo Zagabria che ha aumentato le speranze di qualificazione.

Dosare le forze dei propri uomini è la caratteristica e l'attenzione principale di Pioli nei confronti della sua squadra. Tomori dovrebbe tornare dopo il turno di squalifica in coppa e dovrà fermare l'ex di turno Pietro Pellegri che tornato al gol vorrebbe lasciare un ricordino ai suoi ex compagni di squadra. A proposito di ex, a centrocampo nel Milan dovrebbe giocare Tommaso Pobega dando riposo a Bennacer.

Origi dovrebbe guidare l'attacco della compagine rossonera. Seconda da titolare in campionato dopo che nella scorsa giornata ha pure siglato il primo gol con la maglia del Milan a San Siro contro il Monza. L'arbitro dell'incontro sarà il signor Rosario Abisso della sezione CAN di Palermo.

Torino, i convocati di Juric per la sfida contro il Milan:

Portieri: Milinkovic-Savic, Fiorenza, Gemello

Difensori: Bayeye, Schuurs, Buongiorno, Zima, Rodriguez, Singo, Lazaro, Djidji, Vojvoda,

Centrocampisti: Lukic, Adopo, Garbett, Karamoh, Linetty, Ricci

Attaccanti: Vlasic, Seck, Radonjic, Miranchuk, Pellegri

Milan - Torino il pronostico e le quote della partita

La vittoria dei padroni di casa viaggia a quote medio alte e si aggira introno al 3,80 contro la vittoria del Milan che si assesta sul 2,10.

Il pareggio con valore 3,25 potrebbe essere un opzione che ripaga bene l'investimento. Quota GOL e NOGOL praticamente si equivalgono dato che il primo è a 1,80 mentre il secondo a 1,90. Per i bookmakers l'incertezza viene superata invece dal risultato esatto dato che lo 0-1 viene pagato 7 mentre l'1-2 a 9,25 segno che la quota NOGOL prende sostanza e potrebbe essere ben spesa. L'OVER 3,5 viaggia abbastanza alto a 3,60 mentre l'over 2,5 a 2,1 potrebbero essere interessanti. Gli indiziati a segnare il primo gol dell'incontro sono in maglia rossonera e si tratta di Giroud a 5,25 seguito da Rebic a 7 e da Origi a 7,5. Il gol dell'ex Pellegri, così come di tutto il reparto offensivo granata, viene pagato 11 volte la quota scommessa.