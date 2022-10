Il Milan arriva a Verona con il dovere di ricucire la distanza dalla testa della classifica. La partita si giocherà allo stadio Marc'Antonio Bentegodi, domenica 16 Ottobre alle ore 20.45. Il fischio d'inizio sarà dato dall'arbitro Davide Massa della sezione CAN di Imperia. Il momento è intenso e dispendioso ed è d'obbligo riuscire a dosare le forze anche in virtù dei numerosi infortuni. L'Hellas Verona ha rimosso il proprio allenatore Gabriele Cioffi. I soli 5 punti guadagnati in 9 giornate e le quattro sconfitte consecutive hanno portato la dirigenza a scegliere di cambiare rotta.

La squadra ora è affidata a Salvatore Bocchetti. Il neo tecnico però deve fare i conti con le pesanti assenze che rendono difficile la composizione di una squadra competitiva contro la corazzata del Milan. Henry guiderà l'attacco con alle spalle l'ex rossonero Verdi e Hrustic. Assente Kevin Lasagna. Per la difesa unico sicuro del posto è Gunter. A centrocampo Faraoni dovrebbe giocare sulla destra con Doig a sinistra e Tamèze centrale accanto a Veloso. Montipò difenderà i pali scaligeri.

A cornerstone of last season’s Scudetto. Let’s do it again 👊



Un campo che evoca...dolci ricordi! Espugnamo Verona, ragazzi! ❤️🖤

#SempreMilan #VeronaMilan

Brought to you by wefox pic.twitter.com/tLirqvypzJ — AC Milan (@acmilan) October 16, 2022

Il Milan è reduce dall'esaltante vittoria contro la Juventus in campionato.

La porta vede ancora assente Maignan, in difesa mancheranno Florenzi, Calabria e Kjær. Sulla trequarti invece non ci saranno Saelemaekers e De Ketelaere con Messias a mezzo servizio. In attacco sempre Ibrahimovic assente. Fatto il conto delle assenza, Pioli deve costruire una formazione al netto del dispendio energetico del periodo.

Giroud dovrebbe partire dalla panchina dando spazio a uno tra Ante Rebic, favorito su Divock Origi. Sulla trequarti solamente Rafael Leao è sicuro di un posto da titolare con Adli che potrebbe esordire dal primo minuto assieme a uno tra Brahim Diaz e Krunic o lasciando il posto ad entrambi. Tonali e Bennacer non dovrebbero lasciar spazio nè a Pobega ma nemmeno a Vranckx dall'inizio così come i quattro difensori Kalulu, Tomori, Gabbia e Theo Hernandez, anche se potrebbe essere l'occasione di vedere in campo Thiaw.

L'obiettivo del Milan è quello di dimenticare le due sconfitte subite in Champions League contro il Chelsea.

Hellas Verona - Milan: il pronostico e le quote

Padroni di casa che non vedono il favore del pronostico dato che il segno 1 viene pagato 6,5. Il pareggio invece a 4,25 potrebbe essere un buon azzardo. La vittoria del Milan invece paga pochissimo 1,5. La quota GOL a 1,75 si fa preferire rispetto alla quota NOGOL a 1,97. Il classico Over 2,5 viene dato a 1,65 mentre l'over 1,5 a 1,19.

Il risultato finale con la più bassa posta in palio a 7,75 è doppio e si tratta dello 0-1 e dello 0-2. Nonostante la probabile partenza dalla panchina, Olivier Giroud è l'indiziato numero 1 a segnare il primo gol a 4,75 seguito da Ante Rebic a 5,5 e da Rafael Leao a 6. Per l'Hellas Henry a 9 è il giocatore con la più alta probabilità di sbloccare il match. La possibilità che l'arbitro guardi il VAR è data a circa 3 mentre che non lo guardi a 1,35.