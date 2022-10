La Juventus è riuscita a vincere due match molto importanti in campionato contro il Torino e l'Empoli. Successi che confermano i miglioramenti della squadra bianconera che però dovrà dimostrare che queste vittorie non sono sporadiche ma che sono giustificate dalle crescita tecnica individuale e di squadra. Se il match contro il Torino è finito 1 a 0, quello contro l' Empoli è stato molto più pesante considerando il 4 a 0 finale [VIDEO]. Ottima la prestazione di Rabiot, che ha segnato due gol a pochi giorni da due segnati in Champions League contro il Maccabi Haifa.

Il francese è uno dei migliori della Juventus in questo inizio di stagione, gli altri gol sono arrivati da due delle delusioni in questo inizio di stagione, Weston McKennie e Moise Kean. Non ha segnato contro i toscani Dusan Vlahovic, che invece aveva deciso il match contro il Torino. A parlare della punta è stato Francesco Graziani, che a a Sportmediaset ha lanciato un 'appello' a favore di Vlahovic, con una provocazione: 'Salvate il soldato Vlahovic'. Secondo l'ex giocatore la punta della Juventus sta rendendo ad un terzo rispetto a quelle che sono le sue qualità tecniche. Per l'opinionista sportivo la squadra bianconera è ancora malata ed è sotto antibiotici ed è convinto che possa disputare una grande match contro il Benfica in Champions League.

L'ex giocatore Graziani ha parlato della Juventus e di Vlahovic

'La Juve malata di questa prima parte di stagione mi sembra ancora sotto antibiotici, anche se qualche segnale positivo nelle ultime due partite si è visto'. Queste le dichiarazioni di Francesco Graziani a Sportmediaset. L'opinionista sportivo ha aggiunto: 'Di certo mi viene da fare un appello: salvate il soldato Vlahovic che, non so quali siano i motivi, secondo me sta rendendo ad un quarto di quelle che sono le sue potenzialità'.

Ha poi aggiunto che la Juventus non può fare una partita come quella del match dell'Allianz Stadium di Torino sempre contro i portoghesi. Si è detto certo che i bianconeri faranno una grande prestazione e che possano vincere a Lisbona.

La Juventus dovrà vincere contro Benfica e Paris Saint Germain per sperare negli ottavi di finale

Servirà un'impresa per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League alla Juventus. I bianconeri dovranno vincere contro il Benfica e il Paris Saint Germain e sperare che il Maccabi Haifa fermi i francesi o i portoghesi nei due match. In ogni caso la Juventus dovrà cercare di vincere anche per arrivare terza che significa qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. Nella conferenza stampa di presentazione di Benfica - Juventus Allegri ha detto di non voler pensare all'eventualità in cui i bianconeri giocheranno l'Europa League e si è detto certo che la squadra possa fare una grande prestazione contro i portoghesi.