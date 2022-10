Secondo alcune recenti indiscrezioni Achraf Hakimi, ceduto un anno e mezzo fa dall'Inter al Psg per oltre 60 milioni di euro, non si sarebbe ambientato del tutto a Parigi e tornerebbe volentieri a Milano o in alternativa andrebbe al Real Madrid, dove però c'è da fare i conti con un senatore come Carvajal che sembra intoccabile per Carlo Ancelotti.

Un altro giocatore che con ogni probabilità caratterizzerà la prossima sessione di Calciomercato, a gennaio, è Szymon Zurkowski, che nella Fiorentina non sta trovando molto spazio in questa prima parte della stagione.

Il polacco ha tanti estimatori e in Italia piace in particolar modo a Bologna e Torino, pronte a fare un tentativo per aggiudicarsi le sue prestazioni.

Hakimi e il desiderio dell'Inter

Quello di Achraf Hakimi all'Inter è stato un addio doloroso, arrivato per i problemi economici che attanagliavano la società nerazzurra nell'estate del 2021. L'esterno marocchino è stato ceduto al Psg per oltre 60 milioni di euro ma all'ombra della Tour Eiffel non ha mai mostrato a pieno le sue potenzialità anche per una questione tattica visto che, giocando in una difesa a quattro, ha più compiti difensivi rispetto a quando giocava largo a destra nel 3-5-2 di Antonio Conte.

Il classe 1998 tornerebbe anche a piedi all'Inter ma l'affare, ovviamente, è tutt'altro che semplice, anche per i rapporti non proprio idilliaci tra le due società per la questione relativa a Milan Skriniar.

Certo, qualora dovesse essere ceduto Denzel Dumfries per 50 milioni di euro (l'olandese piace molto al Chelsea), il club nerazzurro potrebbe avere anche la forza economica per fare un tentativo e riportare il giocatore a Milano. Affinché ciò sia possibile, però, serve un sacrificio anche da parte dello stesso Hakimi, che al Psg ha un ingaggio da 8 milioni di euro, bonus inclusi, mentre l'Inter potrebbe mettere sul piatto al massimo 5 milioni più bonus.

Zurkowski sarebbe sul mercato

Szymon Zurkowski potrebbe lasciare la Fiorentina nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio. Il centrocampista polacco non ha trovato molto spazio, con sole due presenze raccolte in campionato e proprio per questo sarebbe pronto a chiedere la cessione. Su di lui avrebbero messo gli occhi il Bologna e il Torino, che potrebbero giocarsi carte importanti per averlo.

I rossoblù potrebbero mettere sul piatto Nicolas Dominguez, che piace molto ai viola. I granata, invece, potrebbero offrire il cartellino di Lukic qualora il serbo non accettasse il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2023. Nel caso, sarà la Fiorentina a decidere se e quale proposta accettare.