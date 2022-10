La Juventus ha ottenuto un'importante vittoria contro il Bologna per 3 a 0 che significa settimo posto in classifica a 13 punti, a -7 dal primo posto di Atalanta e Napoli. La distanza sarebbe potuta essere di -5 se non fosse stato annullato ingiustamente il gol di Milik in Juventus-Salernitana. Dalle immagini pubblicate nel post match si è notato come il Var abbia valutato male l'episodio non notando la posizione di Candreva che teneva in gioco Bonucci, giudicato in fuorigioco da arbitro e Var. Una situazione che ha fatto discutere e giudicato anche all'estero come degli errori più gravi da parte degli arbitri da quando è stata introdotta la Var.

Polemiche che sono state alimentate anche dalle dichiarazioni prima di Gravina e poi dal designatore Rocchi, che ha giustificato l'errore. A ritornare sull'argomento è stato anche Iervolino, il presidente della Salernitana ha sottolineato come abbia condannato l'errore dell'arbitro anche perché il calcio deve dare l'esempio di uno sport sano e genuino. Secondo il presidente della Salernitana la tecnologia deve essere perfezionata ma c'è stato uno spettacolo gradevole a tal punto che c'è il desiderio di rigiocare il match. Iervolino ha sottolineato come il calcio italiano debba crescere rispetto a quelli europei più importanti e che c'è l'esigenza di avvicinare i giovani a questo sport.

Il presidente della Salernitana Iervolino è ritornato sul match contro la Juventus

'Ho subito condannato l’errore contro la Juve perché il calcio è un qualcosa di più. Il calcio deve dare l’esempio di uno sport sano e genuino'. Queste le dichiarazioni di Danilo Iervolino, il presidente della Salernitana ha sottolineato l'evidente errore in Juventus-Salernitana con l'annullamento del gol di Milik che avrebbe garantito la vittoria della Juventus.

Il presidente della Salernitana ha aggiunto: 'Bisogna ancora perfezionare il Var perché quando si fanno dei danni ci sono delle ripercussioni sulla società'. Il dirigente della società campana ha poi sottolineato: 'Alla fine abbiamo goduto di uno spettacolo così bello che viene voglia di rigiocarla quella partita'. Iervolino ha poi rimarcato il fatto che il calcio italiano deve crescere ed è importante attirare giovani a questo sport.

L'ottava giornata di campionato

La Juventus ha vinto il match contro il Bologna per 3 a 0. Una successo importante che non risolve i problemi nell'impostazione di gioco ma che dimostra il fatto che la squadra bianconera abbia ritrovato motivazione e atteggiamento giusto. La Salernitana ha invece perso in maniera pesante contro il Sassuolo al Mapei Stadium subendo 5 gol dalla società emiliana.