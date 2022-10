La Juventus è attesa da settimane importanti fra campionato e Champions League. Come sottolineato dal presidente Andrea Agnelli nel post match contro il Maccabi Haifa tutti dovranno dimostrare di meritare la società bianconera da qui a novembre. Serviranno quindi vittorie e prestazioni per la conferma dei giocatori ma anche per quella di Massimiliano Allegri, che eventualmente potrebbe lasciare Torino a giugno. Si parla molto dei nomi che potrebbero sostituirlo a giugno, da Zidane a Tuchel fino ad arrivare a Conte e Gasperini.

L'eventuale conferma del toscano passa evidentemente da miglioramenti nelle prestazioni, contro il Torino la squadra bianconera ha dimostrato volontà e motivazione.

Rimane però non certa la conferma di Allegri a fine stagione. A tal riguardo si parla del tecnico come possibile sostituto di Galtier al Paris Saint Germain. Secondo le ultime notizie di mercato la società francese starebbe valutando la possibilità di affidarsi a un nuovo tecnico per la stagione 2023-2024. Molto dipenderà dalle vittorie del Paris Saint Germain, attualmente i francesi sono primi in classifica nel campionato francese e nel girone di Champions League. Se però non dovessero arrivare le vittorie attese dalla società bianconera, Galtier potrebbe essere sostituito da Allegri, che non avrebbe la certezza di rimanere alla Juventus nonostante un'intesa contrattuale con la società bianconera fino a giugno 2025.

Massimiliano Allegri potrebbe approdare al Paris Saint Germain a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Massimiliano Allegri potrebbe approdare al Paris Saint Germain a giugno. La società francese potrebbe decidere di sostituire Galtier se il tecnico non dovesse riuscire a vincere competizioni. Il toscano sarebbe considerato quello ideale per gestire una squadra di giocatori di esperienza essendo bravo nella gestione come dimostrato nella sua storia da tecnico alla Juventus nella sua prima esperienza professionale nella società bianconera.

La Juve starebbe valutando una sua sostituzione a fine stagione con un tecnico che sappia valorizzare i tanti giovani presenti nella rosa bianconera.

I possibili nomi per il dopo Allegri: piacerebbero Zidane, Tuchel e Conte

Si parla di Zidane, Tuchel, Conte e Gasperini come possibili sostituiti di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera, anche se il tecnico ha un contratto fino a giugno 2025.

A proposito di Conte, in una recente intervista l'attuale tecnico del Tottenham ha dichiarato che in questo momento non è giusto parlare di prolungamento di contratto nonostante abbia l'intesa in scadenza con la società inglese a giugno. Dichiarazioni che potrebbero lasciar intendere la sua volontà di lasciare la società inglese a fine stagione.