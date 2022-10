Inter e Juventus stanno già programmando il mercato del futuro non solo in entrata, ma anche in uscita. Stando alle ultime indiscrezioni, il Liverpool sarebbe sulle tracce di Nicolò Barella.

La Juventus potrebbe cedere Weston McKennie già a gennaio. L'eventuale addio del centrocampista statunitense permetterebbe alla dirigenza bianconera di avere maggiori margini di manovra per cercare di convincere il Napoli a cedere Lozano.

Il Liverpool vorrebbe puntare ad uno scambio Keita-Barella

Il Liverpool già da un po' di tempo starebbe seguendo Nicolò Barella, che piace anche al Tottenham.

Il tecnico dei Reds, Jurgen Klopp, lo vorrebbe per il suo 4-3-3, e la società potrebbe proporre all'Inter uno scambio con Naby Keita più un conguaglio economico.

Il centrocampista guineano ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023, dunque la sua valutazione è più bassa rispetto a quella di Barella che si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Sembra comunque difficile che l'Inter accetti l'inserimento di contropartite tecniche in un'eventuale trattativa per il suo numero 23, giacché accetterebbe soltanto offerte in denaro cash.

Sullo sfondo ci sarebbe il Tottenham di Antonio Conte, che ha già allenato Barella durante la sua esperienza all'Inter.

Juve su Lozano, McKennie potrebbe partire

La Juventus potrebbe apportare delle modifiche alla rosa già durante il mercato di gennaio.

Tra i partenti potrebbe esserci McKennie, la cui eventuale cessione sarebbe utile per far cassa. La valutazione dell'ex Schalke 04 sarebbe di circa 25 milioni di euro. Pare che sul centrocampista statunitense ci siano alcune squadre della Premier League e della Bundesliga. In Italia, invece, piace a Milan e Roma.

Invece, per quanto riguarda il mercato in entrata, i bianconeri starebbero pensando a Lozano del Napoli.

L'attaccante esterno messicano risulterebbe utile perché in grado di giocare su entrambe le corsie d'attacco. Il club partenopeo potrebbe chiedere non meno di 30 milioni di euro per Lozano, considerando che il suo contratto è in scadenza nel 2024.

Messi potrebbe tornare al Barcellona

Il presidente del Barcellona, Laporta, sogna di riportare Messi al Camp Nou già a partire da gennaio.

Tuttavia, pare che il massimo dirigente blaugrana abbia ammesso che si tratterebbe di un sogno a dir poco difficile da realizzare.

Ad ogni modo, sembra che Messi stesso abbia tutto l'interessa a tornare al Barça. Ricordiamo che il campione argentino si è trasferito al Paris Saint-Germain dopo essersi svincolato a parametro zero dalla squadra catalana. Le trattative fra Barcellona e Psg potrebbero partire nel prossimo mercato estivo, mentre sembra improbabile che possano aprirsi degli spiragli per gennaio.