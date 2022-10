L'Inter programma la rosa del futuro e rimane in attesa di importanti novità sul fronte mercato. Il primo capitolo aperto è quello legato a Romelu Lukaku che nel frattempo è vicino al rientro in campo dato che potrebbe essere convocato per la gara in programma contro la Fiorentina sabato 22 ottobre. In queste ore, inoltre, gli agenti di Robin Gosens avrebbero incontrato il Francoforte, il tutto mentre Stefano Sensi potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare a uno tra Carlos Augusto del Monza, Nikola MIlenkovic della Fiorentina o Wilfried Singo del Torino.

La nuova strategia per trattenere Lukaku

La vera notizia potrebbe essere che il Chelsea non avrebbe più intenzione di puntare su Romelu Lukaku nonostante l'oneroso investimento messo a segno nell'estate 2021. Neanche il cambio dell'allenatore in casa Blues sembra poter spianare la strada per il ritorno dell'ex Manchester United che sembra essere destinato alla permanenza all'Inter. La società nerazzurra lo ha prelevato la scorsa estate tramite un prestito oneroso da circa 8 milioni di euro più bonus. Questa formula potrebbe essere rinnovata a fine stagione e toccare quota 10 milioni di euro con ingaggio a carico del club meneghino. I dirigenti milanesi credono dunque in Lukaku e contano di costruire sulle sue spalle e quelle di Lautaro Martinez il reparto per il futuro.

Possibile ritorno in Bundesliga per Gosens

A gennaio potrebbe invece lasciare la squadra Robin Gosens. Dopo il sondaggio del Bayer Leverkusen, i suoi agenti avrebbero incontrato anche il Francoforte per una possibile trattativa. La valutazione del ragazzo sarebbe di circa 30 milioni di euro, una cifra importante per un giocatore oltretutto non ritenuto titolare nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi che continua a preferirgli Federico Dimarco.

Sensi avrebbe molto mercato in Italia

A fine stagione non dovrebbe invece far ritorno Stefano Sensi. Il centrocampista, ora in prestito al Monza, si sta trovando molto bene ed ha iniziato a giocare con frequenza senza accusare particolari problemi fisici. Le due società potrebbero dunque intavolare una trattativa che riguarderebbe uno scambio alla pari con il terzino Carlos Augusto, molto apprezzato da Inzaghi per le sue capacità di spinta in zona offensiva.

Sensi, però, potrebbe essere utilizzato anche come pedina di scambio per arrivare ad altri calciatori seguiti dall'Inter. Tra questi ci sarebbero Nikola Milenkovic della Fiorentina e Wilfried Singo del Torino. Entrambe le società potrebbero prendere in considerazione l'arrivo dell'ex Sassuolo che, per caratteristiche tecniche, si sposerebbe molto bene sia con le idee tattiche di Vincenzo Italiano che con quelle di Ivan Juric.