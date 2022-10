L'Inter starebbe già lavorando sotto traccia in vista delle prossime sessioni di Calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, che ha consolidato la propria posizione grazie ai successi ottenuti contro Barcellona e Sassuolo, dopo essere stato messo a lungo in discussione. Uno dei reparti che sicuramente subirà qualche modifica è quello arretrato, che ha avuto qualche difficoltà in più in questa prima parte della stagione. Diversi i profili sondati dalla società nerazzurra, l'ultimo in ordine di tempo sarebbe il centrale olandese del Manchester City, Nathan Aké, che non è ritenuto incedibile dai Citiziens.

L'inizio di stagione della Fiorentina è stato sicuramente al di sotto delle aspettative. I viola sono lontani dalle posizioni di vertice e per questo motivo il club di Commisso a gennaio potrebbe intervenire per rinforzare la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano. Nelle ultime ore starebbe prendendo corpo l'ipotesi di un clamoroso ritorno, quello di Juan Cuadrado, che alla Juventus sembra essere ormai alla fine di un ciclo.

Inter su Aké

L'Inter è alla ricerca di un centrale difensivo vista la possibile rivoluzione che potrebbe esserci tra gennaio e giugno. Sono ben tre i calciatori in scadenza di contratto, Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Danilo D'Ambrosio e al momento per il rinnovo si sta parlando soltanto con il centrale slovacco.

Per questo motivo i nerazzurri si starebbero guardando intorno e avrebbero messo gli occhi negli ultimi giorni su Nathan Aké, che al Manchester City ha una folta concorrenza e non è ritenuto incedibile da Pep Guardiola.

Nell'estate del 2020 i Citiziens hanno fatto un investimento importante per acquistarlo, versando nelle casse del Bournemouth oltre 40 milioni di euro, ma il rendimento non è stato all'altezza delle aspettative.

I nerazzurri avrebbero avviato già i contatti e nelle idee del club ci sarebbe quella di provare a portare il calciatore a Milano già a gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Fiorentina su Cuadrado

La Fiorentina è una delle grandi delusioni di questa prima parte di stagione, come testimoniano i soli 9 punti raccolti fino ad ora in campionato, ben lontano dalle posizioni di vertice.

Per questo motivo il club di Rocco Commisso potrebbe intervenire a gennaio per rinforzare la squadra. Una delle priorità sarà quella di cercare degli esterni che possano fare la differenza saltando l'uomo e creando superiorità in fase offensiva. Nelle ultime ore starebbe prendendo quota l'ipotesi di un clamoroso ritorno, quello di Juan Cuadrado, che ormai alla Juventus sembra essere alla fine di un ciclo. Il colombiano è in scadenza di contratto a giugno, ma i bianconeri sono pronti a lasciarlo partire con qualche mese di anticipo. La Fiorentina sarebbe pronta a mettere sul piatto un conguaglio intorno ai 5 milioni di euro per convincere la Juve a privarsene sin da subito.