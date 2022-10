La vittoria ottenuta ieri contro il Barcellona ha portato sicuramente maggiore serenità in casa Inter anche se a tenere banco è sempre la questione relativa al futuro di Milan Skriniar. Il centrale slovacco è stato ad un passo dalla cessione questa estate, con il Paris Saint Germain che solo negli ultimi giorni ha alzato la proposta toccando i 60 milioni di euro, ma era troppo tardi per i nerazzurri, che alla fine hanno deciso di non cedere. Ora, però, c'è da trattare il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno, con l'incontro che potrebbe andare in scena già nei prossimi giorni.

Senza un'intesa per il rinnovo, però, non sono da escludere eventuali colpi di scena. Uno di questo porterebbe alla cessione già a gennaio, e il Psg non è l'unico ad essere interessato. Su di lui c'è da segnalare anche il forte interesse del Manchester United.

Manchester United su Skiniar

Il Paris Saint Germain non è l'unico club interessato a Milan Skriniar. Qualora l'Inter fosse costretta a cederlo a gennaio per non perderlo a parametro zero, infatti, ci sarebbe un'altra società pronta a fare un tentativo per il centrale slovacco. Si tratta del Manchester United, che già in passato aveva fatto un tentativo per il giocatore, sin da quando sulla panchina c'era José Mourinho. I nerazzurri, però, hanno sempre rispedito al mittente tutte le offerte arrivate in sede.

Ora le cose potrebbero cambiare, con i Red Devils che cercano un difensore di livello dopo un inizio di stagione sicuramente deludente, che vede il club lontano dalle posizioni di vertice. Tutto dipenderà dall'incontro che ci sarà tra qualche settimana tra l'Inter e lo stesso Skriniar, con i nerazzurri che offriranno un rinnovo a poco più di 6 milioni di euro a stagione, allo stesso livello di Brozovic e Lautaro Martinez.

Se sarà rifiutata la proposta, a quel punto sarà difficile fare di più e, dunque, la cessione diventerebbe inevitabile per Ausilio e Marotta.

L'eventuale offerta

Il Manchester United si è portato già avanti per cercare di anticipare la concorrenza, rappresentata soprattutto dal Paris Saint Germain e avrebbe già avviato i contatti con l'Inter.

I rapporti tra le due società, come dimostrano gli affari passati, su tutti Romelu Lukaku, Alexis Sanchez e Ashley Young. Tra l'altro, a differenza dei parigini, il club inglese sembra pronto ad avvicinarsi alla valutazione di Milan Skriniar da oltre 50 milioni di euro. L'idea dei Red Devils sarebbe quella di mettere sul piatto una contropartita tecnica, un giocatore tra Van De Beek e Martial, oltre ad un conguaglio economico tra i 10 e i 15 milioni di euro. A quel punto dovrà decidere l'Inter se accettare o meno, ma tutto passa dal rinnovo, visto che se Skriniar firmerà il prolungamento ogni voce si spegnerà sul nascere.