Fra i calciatori cresciuti nel vivaio della Juventus che attualmente fanno parte della prima squadra bianconera c'è il centrocampista Nicolò Fagioli.

In estate sui media sportivi si era parlato di un suo possibile approdo alla Cremonese, squadra in cui ha giocato in prestito la scorsa stagione contribuendo alla promozione della società lombarda in Serie A. Ma alla fine è rimasto a Torino, anche è perché utile per le liste Uefa, essendo cresciuto nel settore giovanile bianconero. In questi primi due mesi della stagione però Fagioli non è stato impiegato molto frequentemente da Allegri, per questo a gennaio potrebbe lasciare in prestito la società bianconera.

Piacerebbe in particolare all' Empoli, che starebbe valutando un rinforzo per il centrocampo nel mercato di riparazione.

Fagioli potrebbe approdare all'Empoli in prestito a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere in prestito Nicolò Fagioli a gennaio. Il centrocampista non sta raccogliendo molto minutaggio con la squadra bianconera e potrebbe valutare un'esperienza professionale all'Empoli. I toscani starebbero cercando proprio un centrocampista che abbia le caratteristiche tecniche del giocatore della Juventus.

Dopo aver contribuito alla promozione in massima serie della Cremonese nella scorsa stagione, Fagioli è ritornato alla Juventus confermato dalla società e da Allegri, ma poi concretamente non ha totalizzato molto minutaggio, venendo schierato meno spesso rispetto all'altro "baby" centrocampista Fabio Miretti.

Fagioli in estate prolungato la propria intesa contrattuale con la società bianconera fino al giugno 2026, segnale evidente della fiducia nei suoi confronti da parte del club.

Il resto mercato della Juventus

La Juventus potrebbe valutare anche altre cessioni a gennaio, soprattutto a titolo definitivo. Ad esempio Weston McKennie piace a diverse società tedesche, per quanto riguarda invece Adrien Rabiot alcune testate straniere ipotizzano un possibile approdo al Chelsea: il francese va in scadenza di contratto coi bianconeri a fine giugno.

Da valutare sarà poi il futuro professionale di Angel Di Maria (pure lui in scadenza a giugno). Su alcuni media sportivi si è parlato anche di una possibile partenza di Manuel Locatelli, ma il centrocampista avrebbe la fiducia della società bianconera e dovrebbe rimanere a Torino.