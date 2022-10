La sconfitta contro il Maccabi Haifa ha solo incrementato il disappunto dei tifosi e della società nei confronti dei giocatori. La Juventus sta vivendo uno dei momenti peggiori della recente storia. Le dichiarazioni del presidente Andrea Agnelli nel post match confermano come ci sia non solo disappunto da parte del dirigente della Juventus ma anche vergogna, come più volte sottolineato. Il tecnico Allegri nel post match ha confermato che ci sarà un ritiro per tutto il gruppo bianconero fino al match contro il Torino. Il presidente Agnelli si aspetta una prestazione migliore contro il Torino e possibilmente una vittoria.

Intanto le ultime indiscrezioni di mercato confermano come il massimo dirigente bianconero abbia parlato a tutto il gruppo bianconero e quindi agli 80 dipendenti della società invitando tutti a migliorare le loro prestazioni. Nel gruppo c'era anche Massimiliano Allegri, che ha ascoltato il presidente. Il discorso di Agnelli avrebbe riguardato il fatto che fino a novembre saranno tutti valutati e che nessuno ha la certezza di conferma nella Juventus. Potrebbero esserci anche dei tagli pesanti con la società bianconera che sarebbe pronta a fare scelte importanti.

Il presidente Agnelli avrebbe parlato a tutte le persone che lavorano nella Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni Andrea Agnelli avrebbe parlato al gruppo Juventus, e quindi a tutte e 80 persone della società bianconera, invitandoli a dare il meglio da qui a novembre.

Tutti saranno valutati e se la situazione non dovesse migliorare potrebbe decidere di fare dei tagli pesanti e prendere decisioni importanti. D'altronde le dichiarazioni di Agnelli nel post match contro il Maccabi Haifa avevano lasciato intendere come il presidente fosse deluso della situazione della squadra in riferimento alle prestazioni in questo inizio di stagione.

La Juventus come è noto non ha vinto nessuna partita fuori casa in questo inizio di stagione, rimediando solo due pareggi contro la Sampdoria e la Fiorentina. Le altre sono tutte sconfitte, pesano in particolar modo quelle contro il Monza e il Milan in campionato e soprattutto quelle in Champions League contro il Paris Saint Germain e il Maccabi Haifa.

Attualmente le possibilità di una qualificazione agli ottavi di finale sono minime considerando che Paris Saint Germain e Benfica prime nel girone sono a +5 punti a 2 match dalla fine del girone.

Il calendario della Juventus fino a novembre

La Juventus è attesa da diversi match impegnativi da qui a novembre. A partire da quello con il Torino e proseguendo con Empoli, Benfica in Champions League e Lecce in campionato. Ad inizio novembre ci sarà il match contro il Paris Saint Germain, poi Inter, Verona e Lazio in campionato. Solo dopo sarà valutato il lavoro di tutti, dei giocatori e del tecnico Massimiliano Allegri.