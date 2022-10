Il giornalista sportivo Paolo Bargiggia ha commentato il ritorno alla vittoria in campionato della Juventus contro il Bologna, non esaltando il risultato dei bianconeri. Anche Del Piero ha analizzato il trionfo della Vecchia Signora, promuovendo il cambiamento di atteggiamento visto negli uomini guidati da Massimiliano Allegri.

Juventus, Bargiggia critica la squadra bianconera: 'Vittoriuccia col Bologna ottenuta in contropiede'

La Juventus è tornata alla vittoria in campionato dopo aver steccato diversi risultati. I 3 punti ottenuti ieri sera, nella partita con il Bologna, smuovono, dunque, la classifica dei bianconeri che superano cosi una diretta rivale come l'Inter e si rilanciano per la corsa ad uno dei posti validi per la prossima Champions League.

Nonostante questo, secondo il giornalista sportivo Paolo Bargiggia, la Vecchia Signora avrebbe ottenuto un trionfo da poco, in uno Stadium rivolto alla contestazione nei confronti della compagine piemontese: "Si tratta di una ‘vittoriuccia’, anche perché è nata in una dimensione molto fragile. Il successo è arrivato in un clima ostile, con i gruppi di tifosi bianconeri che hanno contestato Allegri, Bonucci e la società allo stadio ed anche precedentemente". Bargiggia ha poi rincarato la dose sull'argomento ai microfoni della trasmissione 1 Football Club, affermando: "I primi due gol sono stati siglati in contropiede e ciò non è il massimo: gli attaccanti, tuttavia, hanno fatto la differenza, sono il valore aggiunto della squadra".

Infine Bargiggia ha virato le sue attenzioni su un'altra squadra che, in questo inizio stagione, sta faticando ovvero l'Inter. Secondo il giornalista sportivo, le prossime due gare dei nerazzurri, rispettivamente contro Barcellona in Champions League e Sassuolo in campionato, potrebbero essere decisive per il futuro di Simone Inzaghi, tecnico che, come Allegri, si troverebbe sotto la lente di ingrandimento della società nerazzurra guidata da Zhang.

Alessandro Del Piero incensa la prova della Juventus contro il Bologna: 'Abbiamo visto una squadra più energetica e decisa'

Anche Alessandro Del Piero ha voluto commentare il ritorno alla vittoria della Juventus in campionato. Al contrario di quanto detto da Paolo Bargiggia, l'ex "Pinturicchio" bianconero ha analizzato positivamente il trionfo della compagine piemontese, affermando quanto di seguito ai microfoni di Sky Sport: "È stata una Juve più energica, decisa, concreta davanti.

Ci sono stati tanti segnali positivi. Una rondine non fa primavera ma è un buon segno in vista delle prossime partite che sono fondamentali per la Juve. Vlahovic? È in crescita, ha fatto bene in Nazionale, questa sera ha fatto gol ed è una presenza continua e la coppia con Milik gli giova".