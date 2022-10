La Juventus è attesa da settimane importanti da qui a novembre. Il presidente Andrea Agnelli nel post match contro il Maccabi Haifa ha sottolineato come tutti sono responsabili di questo momento difficile della società bianconera. Non è un caso che abbia parlato di recente a tutto il gruppo Juventus formato da 70 persone. Di certo ci aspetta una risposta importante già dal match contro il Torino previsto sabato 15 ottobre. Il futuro professionale di Massimiliano Allegri dipenderà quindi dai match fino alla pausa mondiale anche se in caso di disfatta contro il Torino potrebbe anche venir esonerato in anticipo.

La pausa mondiale potrebbe essere utilizzata dalla società bianconera per lavorare sul mercato, non solo per migliorare la qualità dei giocatori ma anche per decidere del futuro professionale dei giocatori in scadenza di contratto a giugno. A proposito di mercato potrebbero arrivare Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo, tutti giocatori in scadenza di contratto a fine stagione e che arriverebbero a Torino a prezzo vantaggioso. Per quanto riguarda invece i giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera a parametro zero spiccano nomi importanti come quelli di Alex Sandro e Cuadrado, oltre a quelli di Angel Di Maria ed Adrien Rabiot. Soprattutto il brasiliano e il colombiano hanno la possibilità concreta di lasciare Torino per motivi di età ed economici, essendo due dei giocatori che più guadagnano nella società bianconera.

I giocatori Cuadrado e Alex Sandro potrebbero lasciare a parametro zero la Juve a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Alex Sandro e Cuadrado non dovrebbero prolungare il loro contratto con la Juventus. Il brasiliano in una recente intervista ha dichiarato che la sua conferma per la stagione 2023-2024 dipende dalla società bianconera ma attualmente non ci sarebbero i presupposti per una suo prolungamento di contratto.

Molto dipende dall'età, dall'ingaggio ma anche dalle prestazioni offerte del brasiliano nelle ultime stagioni. Per quanto riguarda invece Cuadrado, la Juventus gli avrebbe offerto qualche mese fa il prolungamento di contratto fino a giugno 2024 ad ingaggio minore rispetto ai 5 milioni di euro netti a stagione. Il giocatore non avrebbe accettato, la Juventus non avrebbe gradito e per questo sembra difficile una sua conferma a Torino per un'altra stagione.

Angel Di Maria invece potrebbe decidere di ritornare in Argentina a giugno per chiudere la sua carriera professionale da giocatore. Adrien Rabiot invece potrebbe anche rimanere a Torino, molto dipenderà dalla volontà del giocatore di accettare un ingaggio minore rispetto ai 7 milioni di euro netti a stagione che attualmente guadagna nella società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero a giugno. Abbiamo palato del possibile arrivo anticipato a gennaio di giocatori come N'Dicka, Bensebaini e Grimaldo, tutti in scadenza di contratto a fine stagione. La società bianconera starebbe valutando anche altri giocatori con un'intesa contrattuale fino a giugno. Piacciono Tielemans, Kanté, Gundogan e Douglas Luiz.