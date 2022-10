La Juventus, qualora Allegri non riuscisse a cambiare marcia, potrebbe virare su un nuovo allenatore nella prossima stagione.

Antonio Conte sarebbe tra i nomi in lizza per subentrare all'attuale tecnico bianconero. Alle sue spalle ci sarebbe Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo. Questi, durante la conferenza stampa della vigilia della sfida col Napoli, ha preferito glissare sull'argomento.

Juventus: se Allegri dovesse continuare a deludere, si potrebbe puntare su Conte

La seconda stagione alla Juventus di Massimiliano Allegri non sta portando i risultati sperati dalla società.

Agnelli, che l'anno scorso aveva richiamato il tecnico toscano facendogli siglare un contratto fino al 2025 a 9 milioni di euro a stagione, probabilmente non si sarebbe aspettato di vedere la sua squadra fuori dalla Champions League già ad ottobre, con il magro bottino di una vittoria e 4 sconfitte nel girone in 5 partite disputate.

Inoltre, anche in campionato la compagine torinese sta faticando, e dopo 11 giornate si trova in ottava posizione in classifica a 10 punti di distanza dal Napoli capolista.

Per questi motivi, i dirigenti della Juventus starebbero meditando sul da farsi per il futuro, soprattutto se da parte di Allegri non dovesse arrivare un cambio di rotta nel gioco e nei risultati.

La sensazione è che un eventuale avvicendamento in panchina potrebbe avvenire solo alla fine della stagione 2022/2023, poiché il club non sarebbe allettato all'idea di un cambio in corsa.

Il principale indiziato a sostituire Allegri sarebbe Antonio Conte. L'allenatore salentino non avrebbe un rapporto idilliaco con il Tottenham, una situazione che sarebbe ulteriormente peggiorata dopo il recente pareggio interno con lo Sporting Lisbona in Champions League.

Inoltre, il tecnico leccese pare che stia prendendo tempo sulle trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno del 2023.

Dunque, se davvero tra Conte e il Tottenham dovesse consumarsi un addio, per l'allenatore pugliese potrebbero riaprirsi le porte di casa Juventus.

Juve, per l'eventuale post-Allegri sarebbe in corsa anche Dionisi

Oltre ad Antonio Conte, la Juventus starebbe valutando altri profili come eventuali eredi di Allegri. Sul taccuino della dirigenza bianconera ci sarebbe anche il nome di Alessio Dionisi.

Il tecnico del Sassuolo, incalzato dai giornalisti in conferenza stampa su un suo ipotetico futuro sulla panchina della squadra torinese, si è limitato a rispondere: "Meglio parlare di Napoli-Sassuolo, non vorrei neanche parlarne".